Klopp til TV 2: – Det var mer arbeid og samtaler med van Dijk i starten enn med ham

Luis Diaz ble hentet fra Porto i januar for drøyt 400 millioner kroner, og colombianeren har gjort et umiddelbart inntrykk på Anfield.

Ikke bare storspilte han og ble hyllet etter sin debut fra start i 2-0-seieren mot Leicester for knappe tre uker siden. Kantspilleren fikk sin første scoring i 3-1-seieren mot Norwich og har i løpet av kort tid gitt manager Jürgen Klopp et luksusproblem med tanke på hvem han skal velge på topp.

Luis Diaz.

– Det er kvalitet. Jeg sa da vi signerte ham at han er en spiller som blomstret sent. For noen år siden spilte han en eller annen plass i Colombia. Han er en tynn gutt, og måtte ha noe spesielt med seg, og det har han. Han har veldig smarte bevegelser, og tar til seg informasjonen han får på trening. Han er klok og tar det med en gang, sier Klopp til TV 2, og fortsetter entusiastisk:

– Han er den spilleren som har tilpasset raskest av noen spillere jeg har signert. Det var mer arbeid med Virgil van Dijk umiddelbart. Det var mer arbeid og samtaler med ham enn det vi nå har med Luis. Han er en svært spennende spiller, konkluderer han.

Liverpool vant nylig ligacupen etter seier mot Chelsea på straffesparkkonkurranse i finalen. Laget henger med i FA-cupen og Champions League, og kjemper fremdeles om Premier League-troféet.

Klopp mener en av hovedårsakene til at laget kjemper på tre fronter er at de denne sesongen har unngått store skadeproblemer i troppen.

– At vi kan gjøre fem bytter i turneringene hjelper oss veldig. Det har ført til mindre skader. Nå må de også sørge for at vi kan gjøre det i Premier League også, det er viktig, slår han fast.

Rødtrøyene fra Anfield vant den første kampen mot Inter 2-0, og har den ene foten i kvartfinalen.

Men Klopp advarer spillerne, og sier at de kun har spilt én omgang mot Inter.

– Når vi spiller kamp, og det er 2-0 til pause, så legger vi ikke beina på bordet. Det er farlig, advarer tyskeren.

– Men vi kommer ikke til å forsvare oss, det er ikke oss. Vi vil angripe kampen igjen og vi vil vinne. Men vi vet at det er et vanskelig lag vi møter, poengterer han.