Ekspert om russisk tilbaketrekning: – Bare et spørsmål om tid

En rekke eksperter har tatt til orde for at krigen blir langvarig.

– Jeg har vanskelig for å se for meg at russerne på kort sikt vil erkjenne nederlag og trekke seg tilbake, til tross for at de blør kraftig, sier Per Erik Solli, som er militærrådgiver ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

På lang sikt mener han at en russisk tilbaketrekning er uunngåelig.

– Det er bare et spørsmål om tid, sier Solli.

STORE TAP: De sivile tapene er høye og de materielle ødeleggelsene er store. En kvinne inspiserer skadene i et hus etter et angrep i Donetsk. Foto: Alexander Ermochenko / Reuters

Putin sliter

Russland bruker omtrent 75 prosent av sine operative bakkestyrker i Ukraina. Alle styrkene som var utplassert ved grensen til Ukraina før invasjonen, er nå satt inn.

Krigen har pågått i to uker, og begge sider har lidd store tap.

Ekspertene mener Russland har overvurdert den operative evnen til eget forsvar og undervurdert motstanden og kampånden til de ukrainske styrkene.

Selv om russerne har liten fremgang, mener Solli at de over tid kan nedkjempe de ukrainske styrkene og vinne den konvensjonelle krigen.

– Det er sannsynlig, men de vil ikke være i stand til å holde landet over tid.

SKADET: Ukrainske soldater trekker seg tilbake etter kamper mot russiske styrker i Luhansk, øst i Ukraina, 8. mars. Til tross for kampånden, er Russland overlegne militært. Foto: Anatolii Stepanov / AFP

En rekke utfordringer

Dersom russerne klarer å erobre Ukraina, står utfordringene i kø.

– Putin må okkupere landet, og for å klare det trenger han å opprettholde en styrke på over én million soldater i landet over lang tid. Det har han ikke kapasitet til, sier Solli.

Ståle Ulriksen, som er høgskolelektor ved Sjøkrigsskolen, ser for seg samme utfall.

– Det vil koste enormt mye, i tillegg til at verdens sanksjoner rammer dem hardt. Putin trenger langt flere styrker for å okkupere Ukraina enn han gjør for å vinne krigen, sier Ulriksen.

Selv om Ukraina blir okkupert, mener Solli at det også er svært sannsynlig at ukrainerne fortsetter å yte hard motstand.

UTVIKLINGEN: Per Erik Solli, militærrådgiver i NUPI, tror Russland til syvende og sist må trekke seg ut av Ukraina. Foto: Roy Arne Salater / TV 2

– Ukrainerne vil fortsette sin geriljakrig og utføre sivil ulydighet. Han står overfor en illsint befolkning, som har mistet venner og familiemedlemmer under krigen, sier han.

Selv i ukrainske byer som Russland har tatt kontroll over den siste uken, nekter den ukrainske befolkningen å la seg kue. Bare dager etter at russerne fikk kontroll i byen Kherson, som ligger øst i landet, tok tusenvis til gatene for å protestere.

En mann klatret til og med opp på et russisk militærkjøretøy og flagget med det ukrainske flagget, rapporterer Sky News, som siterer lokale medier.

– Dette gir et innblikk i hva Russland vil møte hvis de blir stående i Ukraina, sier Solli.

Mer antirussisk

I realiteten har Ukraina og Russland vært i krig siden 2014, etter at Putin annekterte Krim-halvøya.

– I etterkant ble det et stemningsskifte i Ukraina, der det vokste frem en mye større antirussisk holdning. Dette har Putin oversett eller feilvurdert, sier Solli.

TAP: At så mange mennesker mister sine hjem, venner og familie i krigen, gjør noe med Ukrainerne. De blir bare sintere, mener Solli. Her fra Kyiv. Foto: Daniel Leal / AFP

Militærrådgiveren innrømmer at han frem til invasjonen vurderte den russiske presidenten som en «kynisk, men erfaren og rasjonell leder».

– Nå tviler jeg sterkt på hans dømmekraft. Å invadere Ukraina var risikabelt og koster Russland dyrt. Han taper på alle fronter, også innenrikspolitisk i Russland. Urolighetene vi ser i Russland nå, har vi ikke sett før, sier han.

Solli tror at Putin i for stor grad stoler på egen vurderingsevne. I tillegg omgir han seg bare med ja-mennesker, som ikke stiller kritiske spørsmål til hans militær strategi, mener han.

– Et rasjonelt menneske ville trukket seg ut og prøvd å reparere skadene i Russland og forholdet med Ukraina og Vesten. Han er irrasjonell, og derfor tror jeg ikke han vil gi seg med det første.

FLYKTER: Innbyggere og presse løper for å ta dekning under et angrep i byen Irpin i nærheten av Kyiv 6. mars. Foto: Carlos Barria / Reuters

Et voldsomt prestigetap

Ulriksen mener man kan håpe på et kupp eller en revolusjon i Russland, men han anser det ikke som sannsynlig.

– Å trekke seg tilbake nå, uten å oppnådd noe, er et voldsomt prestisjetap for Putin. Han må oppleve at han kommer ut av dette med hodet høyt hevet, sier han.

FRED: Ståle Ulriksen, høgskolelektor ved Sjøkrigsskolen, ser ikke for seg en enkel vei til fred. Foto: Frode Hoff / TV 2

Det innebærer at Ukraina er villig til å forhandle med russerne, og at det kommer et forslag på bordet som Putin godtar.

– Det betyr også at man må anerkjenne noen av Putins verdenssyn om at Sovjetunionen gikk for fort i oppløsning og at Russland ble urettferdig behandlet. Det sitter langt inne, sier han.

Solli tror Putin etter hvert vil vinne over de regulære ukrainske styrkene, men at han ikke vil overvinne befolkningen.

FLYKTNINGER: En gutt spiller basketball med et kosedyr i en gymsal på en barneskole, som er omgjort til et midlertidig evakueringssenter, i Przemysl i Polen. Foto: Fabrizio Bensch / Reuters

– Vil ikke vinne freden

Solli sammenligner nåtidens invasjon med Sovjets invasjon av Afghanistan fra 1979, som endte med sovjetisk tilbaketrekning i 1989.

– Sovjet hadde store styrker inne, men de klarte aldri å kue den afghanske forsvarsviljen, som fikk våpenstøtte fra USA. Det ble for stor slitasje over tid på det sovjetiske forsvaret, så de måtte trekke seg ut, sier Solli.

Han ser for seg for at noe lignende kan skje i Ukraina.

– Men med tanke på størrelsen på befolkningen i Ukraina og det tette båndet til og de store våpenforsyningene fra Vesten, tror jeg slitasjen blir mye større og skjer raskere, sier han.

– Selv om russerne vinner krigen, vil de ikke vinne freden.

Og det kan bety enorme etterfølger for den russiske presidenten.

PROTEST: Motstanden ukrainerne viser mot Russland, støttes verden over. Her protester befolkningen i Budapest mot den russiske presidentens invasjon. Foto: Marton Monus / Reuters

Vil trolig ikke overleve politisk

General Sverre Diesen, som er tidligere forsvarssjef, mener Ukraina ikke vil vinne krigen militært, men at de kan vinne den politisk.

– De kan vinne politisk ved at de nekter russerne en militær seier. Det er fra forsvarerens utgangspunkt ofte tilstrekkelig, sier Diesen.

Han mener det vil være et for stort politisk og prestisjemessig nederlag for Putin.

– Det vil være en demonstrasjon av en forfeilet politikk og strategi, så da skal det mye til for at han overlever politisk. Hvis han får fortsette som president, vil han være svært politisk svekket, sier Diesen.