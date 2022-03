Har samlet inn 280 millioner kroner: – Aldri sett maken til givervilje

Flere av hjelpeorganisasjonene TV 2 har vært i kontakt med er overveldet over det engasjementet folk i Norge viser overfor krigsofrene i Ukraina. Norges Røde Kors hadde i formiddag passert 95 millioner innsamlede kroner.

– Det er overveldende, det er veldig rørende at folk har et så stort engasjement, sier markedssjef Nina Larsen til TV 2.

Røde Kors samlet inn 400 millioner i forbindelse med Tsunamien i 2004, og ikke siden da har Røde Kors samlet inn så mye i en akutt innsamling på så kort tid.

OVERVELDET: Markedssjef Nina Larsen i Norges Røde Kors Foto: Privat

– Vi får meldinger om at barn holder basarer, vi har Nerd-Aid og noen holder konserter.

– Hva tenker du er årsaken til at det er så stor givervilje til de som er rammet av krisen i Ukraina?

Leveranse med nødhjelp ankommer Chernivtsi, Ukraina. Foto: Annalisa Ausilio/ Italia Røde Kors/NTB

– Jeg tror det oppleves som veldig nærme og det er veldig brutalt, sier Larsen.

– Nordmenn er veldig flinke til å gi når folk blir rammet og nå er det hjertet ekstra stort.

Mye av de innsamlede midlene kommer inn via Vipps og Spleis. I følge Røde Kors tar ikke disse gebyrer

Selger lekene sine

– Det er veldig rørende å se at det er et så stor engasjement, sier direktør for politikk og samfunn i Redd Barna, Gunvor Knag Fylkesnes. Til nå har de samlet inn 23,5 millioner kroner.

– Jeg har aldri sett et stort engasjement.

Hun tror den enorme givergleden vi ser nå er et resultat av at konflikten er så nær oss og at mange kjenner noen i Ukraina.

– Det er veldig skremmende og sjokkerende det vi ser på nyhetene. Det er så massivt og voldsomt. Det er umulig å ikke bli berørt.

RØRT: Direktør for politikk og samfunn i Redd Barna, Gunvor Knag Fylkesnes, har ikke tidligere opplevd at så mye penger er samlet inn på så kort tid. Foto: Nora Lie/Redd Barna

Redd Barna får en rekke henvendelser fra både barn og voksne.

– Det er barn som vil selge lekene sine, holder basar eller holder innsamling, sier Knag Fylkesnes.

– Det er veldig bra for barn å kunne bidra og føle at de betyr en forskjell. Det er en god måte å håndtere engasjementet på for de som lider under krigen.

Frykter for barnehjemsbarna

Det som skjer i Ukraina har helt tydelig berørt mange, skriver generalsekretær Sissel Aarak i SOS-barnebyer i en e-post til TV 2. De har til nå samlet inn 63 millioner kroner.

BERØRER MANGE: Sissel Aarak, generalsekretær i SOS-barnebyer Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Vi har særlig oppmerksomhet mot de 64.000 fosterbarna og nesten 100.000 barna som bor på institusjoner i landet og som nå risikerer å bli overlatt helt til seg selv, skriver Asbøll.

– Ansatte evakuerer med sine familier, eller de kommer seg rett og slett ikke ut av bomberommene og på jobb. Dette er de aller mest utsatte barna som ikke har mulighet til å komme seg verken i skjul eller ut av landet på egen hånd.

Selger kunst

Flyktninghjelpen har til nå fått inn over 50 millioner kroner.

– Vi er ekstremt takknemlige for den givergleden og omtanken folk i Norge nå viser for ukrainere på flukt skriver leder i medieenheten, Tiril Skarstein, i Flyktninghjelpen til TV 2.

– Det strømmer inn donasjoner via Facebook, nyhetsbrev, Vipps og fra bedrifter og kommuner.

Flyktninghjelpen er opptatt av at folk må bidra med penger i stedet for ting og klær.

– Så langt det er mulig benytter vi markedene i de områdene der vi jobber. Vi vil også i første rekke hjelpe mennesker med nødhjelp i form av kontanter, der markedene fungerer, fordi de fordrevne gjerne vet best selv hva de har behov for, skriver Skarstein.

– Noen velger å bidra med penger på kreative måter og det setter vi også veldig pris på. Kjøpmannsgata Ung Kunst i Trondheim har for eksempel solgt kunst til inntekt for Flyktninghjelpen, Chess24 har holdt sjakkturnering og mange kommuner er nå med på en kommunedugnad.

Setter opp mottakssentere

Også UNICEF merker engasjementet. De har til nå samlet inn 41,5 millioner kroner.

– Vi har sendt 62 tonn med nødhjelp i form av vann, medisiner, tepper og varme klær, sier kommunikasjonsdirektør i UNICEF, Jean-Yves Gallardo.

UNICEF har 140 medarbeidere i Ukraina som nå bemanner mobile hjelpe-enheter langs fluktrutene i Ukraina. Ved grensene er de nå i ferd med å opp flere Blue Dots som er sentere som skal ta i mot barn og familier.

Innsamlingsbøsse på mobil

Vipps har satt opp et felles Vipps-nummer (2170) for donasjoner til seks av de største hjelpeorganisasjonene i Norge.

– Så langt har det kommet inn 5,5 millioner kroner på felles-Vipps-nummeret, sier pressekontakt Even Westerveld i Vipps.

DIGITAL INNSAMLINGSBØSSE: Pressekontakt Even Westerveld i Vipps. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Vi har gjort om flere av Norges største handle-apper til innsamlingsbøsser for Ukraina. Blant annet har Rema1000 lagt vippsnummeret inn i Æ-appen sin. På dette nummeret kommer det nå inn flere hundre tusen kroner i timen.

Dette tallet regner vi med vil øke under hjelpekonserten i kveld, sier Westerveld.