Storfavoritt trekker seg fra Kompani Lauritzen

Sesong tre av «Kompani Lauritzen» har allerede krevd det meste av deltakerne, på lik linje med de tidligere sesongene.

Flere av deltakerne har allerede brutt sammen i gråt, og i lørdagens episode skulle rekruttene begi seg ut på den beryktede rekruttøvelsen «Hurramegrundt».

Tidlig om morgenen ble de brutalt vekket, og beordret ut på en treningsøkt.

Etter økten ventet oberst Dag Otto Lauritzen (65) på dem på Setnesmoen leir, med en liten, men hyggelig overraskelse. En liten sjokoladebit skulle nemlig være dagens eneste form for fast føde.

– I dag blir en dag dere kommer til å huske så lenge dere lever. I dag er en dag dere skal dypt ned i kjelleren. I dag en dag hvor kreftene vil ta slutt, og viljen tar over, sier obersten, før rekruttene skulle begi seg ut på øvelse.

Dette stemte spesielt for storfavoritten Daniel Franck (47), som endte opp med å trekke seg.

Storfavoritt

Da TV 2 møtte deltakerne i Dombås, før de skulle ta toget videre til Åndalsnes, ble Franck trukket frem som en av favorittene blant deltakerne.

– Daniel Franck er en energibombe uten like. Han er som en duracellkanin, sa Espen P.A. Lervaag, da TV 2 spurte hvem komikeren så på som sin største konkurrent.

– Han vet jeg er en «rabbagast», sa Tone Damli (33).

Franck selv fortalte at han verken nølte eller var spesielt nervøs for oppholdet på Setnesmoen leir. Han så nemlig på deltakelsen som et «selvutviklende kunstprosjekt».

– Det er så mye utvikling i ubehaget. De fleste av oss som bor i den vestlige verden er ekstremt bortskjemte. Alt blir så tilrettelagt, sa han den gang til TV 2.

Overfor TV 2 innrømte Franck at han slet med flere skader, og trodde dette kunne påvirke oppholdet.

– Jeg har noe smårusk i systemet. Knærne er ikke helt slik de skal være til tider, og jeg har traumeslitasjer i noen håndledd. Jeg hadde også et nakkebrudd for to år siden.

– Da er jeg ute

I lørdagens episode kjenner Franck på smerter i nakken, allerede etter de to første øvelsene. Rekruttene har nemlig båret med seg «tannpirkeren» – en 60 kilo tung tømmerstokk, fra øvelse til øvelse.

– Nakken min er helt ferdig, sier han etter de er ferdig i øvelsen «Edderkoppnett».

I øvelsen skulle rekruttene frakte den 60 kilo tunge tømmerstokken fra den ene enden av nettet, til den andre – uten at den berørte bakken.

Da rekruttene skal gjennom øvelsen «Svøm og dykk», velger Franck å avbryte, etter kun ett forsøk. Han klarer nemlig ikke se under vann.

Franck lå langt nede på resultatlisten, og trengte å skaffe seg poeng.

Etter den nest siste øvelsen «Sisyfos», som hadde som eneste hensikt å slite ut deltakerne, ber Franck om å prate med kapteinen.

– Nakken har slått seg helt vrang. Jeg orker ikke være «the village clown» som skal gå å syte og klage over nakken, sier han til kapteinen.

Det eneste som hjelper for Franck, mener han er å ligge i ro i to døgn – noe som ikke går, om han skal fortsette å være med i kompaniet.

– Da er jeg ute, sier Franck.

– Det er jo litt stang ut. Jeg ville jo at folk skulle se hva som virkelig bor i meg, sier Franck, før han forlater Kompani Laurtizen.

Daniel Franck har ikke besvart TV 2s henvendelser.

Mer som kreves

Det er sjeldent at deltakere har valgt å trekke seg fra Kompani Laurtizen, og har kun skjedd én gang før.

Oberst Dag Otto Lauritzen forteller til TV 2 at han syns det er leit at Franck endte opp med å være den første til å trekke seg programmet. Samtidig forstår han valget til 47-åringen.

– Han hadde en skade som han følte han hadde slått opp, så han trekker seg av medisinske årsaker. Når man har en skade som fører til store problemer, er det fullt forståelig, sier Lauritzen.

Selv om Franck ble ansett som en stor favoritt, trekker obersten frem at det er mer en styrke som er sentralt i Kompani Lauritzen.

– Han stilte sterkt fysisk, og han var i manges øyne den store favoritten. Men skal du bli den beste versjonen av deg selv, så handler det om mer enn fysiske ting. Man må beherske å jobbe i team, og å ta vare på hverandre, avslutter han.

