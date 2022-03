Blør for rockefestival: Blodfans samler blod til blodfattig blodbank

Det tar kun en halv time å gi blod. Den halve literen du gir kan redde tre liv. Er du frisk og mellom 18 og 60 år, kan du melde deg som blodgiver.

Det var dette ledelsen i Tons of rock tenkte, og slik kom idéen til at de skal starte å verve blodgivere, slik at de kan rocke noens verden, som de selv sier.

– Dette er en viktig dugnad og målet vårt er å får flest mulig til å verve seg å gi blod. Jeg håper at engasjementet er stort, for vi er jo i en verdenssituasjon hvor det er viktig å sette fokus på det. Vi i Tons of rock er glad vi får være med å bidra, forteller Mads Martinsen til TV 2.

Stort behov for blodgivere

Hver eneste dag trenger alvorlig syke og skadde mennesker blod for å overleve. Røde Kors Blodprogram rekrutterer blodgivere til alle blodbankene i Norge.

MASKOT: Elisabeth Salas Andreassen og blodbankens maskot. Foto: Erik Edland/TV 2

– Det er veldig stort behov hos oss for at folk gir blod. Vi er glad for at flere bidrar til å rekruttere flere blodgivere, for vi klarer ikke å skaffe like mange som vi trenger. Vi ønsker alle slike initiativ velkommen, og er veldig glade for at Tons of rock bidrar og hjelper oss, forteller Elisabeth Salas Andreassen ved Røde kors blodprogram.

Iron Maiden

Et av headlinerne på årets Tons of rock-festival er det britiske heavyrockebandet Iron Maiden. Et av bandets største hits er låta «Number of the beast» hvor tallet 666 står sentralt.

IRON MAIDEN: Vokalist Bruce Dickinson på scenen under «Somewhere Back in time-turnéen» i 2009, Costa Rica. Foto: Kent Gilbert/Scanpix

Derfor er målet nå å skaffe 6666 fans som kan bli blodgivere og hjelpe Tons of rock med å slå den gamle rekorden til Blodbanken som er 5000 givere.

– Vi håper nå med våre blodfans og alle som skal på festivalen vurderer å gi blod. At vi kan sette fokus på blodgivning er bra, sier Martinsen i Tons of rock.

Blod til kreftbehandling

Mange pasienter kan ikke overleve uten blodoverføring. Disse pasientene er avhengige av hjelp fra blodgivere. Ettersom blod har begrenset holdbarhet, må blodbankene hele tiden få påfyll av nytt blod for ikke å gå tomme.

BLODTAPPING: Lars Tefre Baade og Dan Marius Nordhaugen i Tons of rock gir blod og får hjelp av Susanne Ross i Blodbanken. Foto: Erik Edland/TV 2

– Jeg tror ikke alle forstår hvor enkelt det er å være blodgiver og samtidig hvor viktig det er. Det meste av blodet vi tapper her i Oslo går til kreftbehandling, og det er ikke alle som vet at den pasientgruppen har så stor behov for blod for å komme seg gjennom behandlingen. I tillegg har du ulykker og fødsler, så det er enkel dugnad å komme hit å slappe av med en brus og gi litt blod, avslutter Susanne Ross, sykepleier ved Blodbanken i Oslo.