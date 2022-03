Åpner for at russiske lag likevel får delta i Norway Cup

Ledelsen i Norway Cup opplyste torsdag at de har valgt å utestenge russiske og hviterussiske lag fra årets arrangement. Generalsekretær for Norway Cup, Pål Trælvik, sa til NTB at de er forpliktet til å følge opp vedtaket fra Norges idrettsforbund og Norges Fotballforbund, om ikke å la russiske utøvere delta internasjonalt.

Nå kan det imidlertid se ut om at fotballglade barn fra Hviterussland og Russland likevel kan få delta.

Ordfører i Oslo, Marianne Borgen, skriver i et innlegg på Facebook at Norway Cup vurderer utestenging av russiske og hviterussiske fotballag i turneringen på nytt.

ÅPNER OPP: Marianne Borgens innlegg på Facebook. Foto: Skjermdump Facebook

– For noen dager siden sa Norway Cup at barn og unge fra Hviterussland og Russland skulle utestenges fra Norway Cup til sommeren. I dag er jeg informert om at de nå vil vurdere dette på nytt, skriver Borgen.

– Takk til Norway Cup for at dere tar en ny vurdering. Vi er stolte av Norway Cup her i Oslo, her møtes barn og unge fra hele verden, her spiller Palestinske barn mot Israel, og så videre. La oss håpe at denne tradisjonen fortsetter, skriver Oslo-ordføreren blant annet videre i innlegget.

Skal i samtaler med NIF og NFF

Generalsekretær for Norway Cup, Pål Trælvik, bekrefter overfor TV 2 at ledelsen i Norway Cup ser på mulighetene for at lag fra Russland og Hviterussland likevel kan få delta.

ÅPNER FOR RUSSISKE LAG: Generalsekretær i Norway Cup Pål Trælvik. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB Foto: Trond Reidar Teigen

– Vi skal sette oss ned med Norges Idrettsforbund (NIF) og Norges fotballforbund (NFF) for å se på hvordan vi kan håndtere det å åpne for at russiske lag deltar, og hvordan vi kan løse det på en forsvarlig måte sett med russiske øyne og de andre deltakende lagene. Vi skal sette oss ned og se på det, men vi må ha litt tolkningshjelp til dette, sier Trælvik.

– Derfor må vi be om litt tid, men vi står inne for ordførerens utsagn, og vil derfor se på hvilke rammevilkår russiske lag kan få muligheten til å delta under, konstaterer Norway Cups Generalsekretær.

Han opplyser at både NIF og NFF har vært svært imøtekommende i samtalene om emnet de har har hatt hittil.

– Barn må ikke straffes for Putins krig

TV 2-ekspert Mina Finstad Berg er klar på at hviterussiske og russiske barn og unge må få delta i Norway Cup.

– Vi må heller ikke glemme de russiske barna. De bør ikke straffes for Putins krig, skrev hun i en kommentar nylig.

– Vi må skille mellom profesjonelle idrettsutøvere som representerer nasjonen Russland og barn og ungdom som spiller fotball. Det er idrettsnasjonen Russland som bør utestenges fra internasjonale idrettskonkurranser, ikke barn som har fotballen som en viktig arena for lek og moro, mente hun videre, og slo fast:

– Norway Cup har tradisjonelt vært en arena for vennskap på tvers av landegrenser. Norway Cup har bidratt til å bygge bro mellom barn og unge fra ulike nasjoner. Det har vært en inkluderende arena der det sosiale er minst like viktig som det sportslige for veldig mange av deltakerne.

TV 2-EKSPERT: Mina Finstad Berg hjemme på Holmlia Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

Og poengterte følgende:

– Derfor må dette ha vært en vanskelig avgjørelse for Norway Cup-ledelsen. De ønsker å være lojale overfor oppfordringen fra NIF om å utestenge russisk idrett. De har også ansvar for deltakernes sikkerhet, noe som selvsagt har vært en del av denne vurderingen. Det er ingen som ønsker at russiske lag på Norway Cup skal utsettes for hets, trakassering og det som verre er.

TV 2-eksperten minnet om at mye kan skje før sommerens Norway Cup skal gå av stabelen. Norway Cup 2022 arrangeres fra lørdag 30. juli til lørdag 6. august.

– Selv om jeg kan forstå disse bekymringene, mener jeg likevel det er helt feil å nekte russiske og hviterussiske lag å melde seg på Norway Cup. Det ville vært langt bedre å avvente situasjonen og se hvor vi står når Norway Cup nærmer seg. Påmeldingsfristen til Norway Cup går ikke ut før i mai. Mye kan skje innen den tid, mente Finstad Berg.