Mangfoldssvikt i Støres «nye» regjering: – Vi har klare mangler

Lørdag tok flere sentrale Arbeiderparti-politikere til orde for at regjeringen fortsatt må representere mangfoldet i Norge, etter arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajiks avgang.

«Det skulle bare mangle at vi har minst én statsråd med minoritetsbakgrunn i en Arbeiderparti-ledet regjering i 2022», skrev stortingsrepresentant Kamzy Gunaratnam (Ap) på egne sosiale medier.

Slik ble det ikke.

Mandag ble Terje Lien Aasland (Ap) utpekt i ekstraordinært statsråd som ny olje- og energiminister. Han overtar etter Marte Mjøs Persen (Ap), som går inn i rollen som arbeids- og inkluderingsminister.

– Vi ser at vi har en jobb å gjøre helt på toppen. Vi har dyktige folk, de må bare få muligheten, sier bystyrerepresentant i Trondheim (Ap), Sara Shafighi, til TV 2.

REGJERINGSROKADE: Mandag presenterte statsminister Jonas Gahr Støre endringer i regjeringen etter Tajiks avgang. Foto: Stian Lysberg Solum

– Skuffende

Shafighi er helt klar på at det ikke mangler kvalifiserte politikere med minoritetsbakgrunn i Arbeiderpartiet.

– Forrige gang vi satt i regjering hadde vi totalt sett flere med minoritetsbakgrunn i regjeringsapparatet. Det er skuffende om vi ikke klarer å matche det i 2022, sier Shafighi og legger til:

– Jeg forventer at mangfoldsperspektivet blir tatt langt mer på alvor i 2022, enn man gjorde i 2005.

Hun er selv førstegenerasjonsinnvandrer fra Iran og ble nominert til bystyret i Trondheim første gang som attenåring. Nå er hun rådgiver for Trondheim-ordfører Rita Ottervik. I tillegg er hun leder i Mangfoldsrådet i Trondheim kommune.

PÅ JOBB: Sara Shafighi sitter i Mangfoldsrådet i Trondheim kommune og er kvinnepolitisk ansvarlig i Trondheim Ap. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

– Det er synd at vi mister en så sterk stemme i regjeringsapparatet via Hadia. Vi har våre klare mangler når vi ikke klarer å løfte frem mangfoldet, sier Shafighi.

– En stor andel av folk med minoritetsbakgrunn, folk som ser ut som meg, vil ikke kjenne seg igjen når de ser på vår dyktige gjeng med statsråder.

Shafighi roser sjefen sin, Rita Ottervik, og mener hun har løftet frem flere med minoritetbakgrunn i Trondheim. Nå ber hun Ap sentralt om å gjøre det samme.

– Vi trenger at lederne våre faktisk tør og faktisk tar den sjansen, sier hun.

– Lyktes ikke

På en pressekonferanse mandag, sa statsministeren dette til TV 2, på spørsmål om mangfold i regjeringen.

– Jeg hadde veldig gjerne ønsket at vi fortsatt hadde en eller flere statsråder med minoritetsbakgrunn. Det lyktes vi ikke med ved dette valget, på bakgrunn av det vi trengte av kvalifikasjoner. Ap vil se etter de mulighetene når de byr seg, hvor vi kan kombinere rekruttering med mangfoldig bakgrunn med de kvalifikasjonene du må ha, sier Jonas Gahr Støre.

Han sier regjeringen er manfoldsansvaret bevisst, og peker på innsettelsen av Masud Gharahkhani (Ap) som stortingspresident.

– Jeg er fornøyd med at vi nå for første gang har fått en stortingspresident, nest etter kongen i Norge, med minoritetsbakgrunn. Så skal vi finne gode anledninger til flere fremover, sier Støre.

– Hva tenker du om Støres svar?

– Det handler om at vi har vært for dårlig til å bygge opp representanter med innvandrerbakgrunn i mange år. Derfor har de kanskje ikke nådd toppnivået enda da, om det er det Støre sikter til, sier Shafighi.

UTFORDRET: Statsminister Jonas Gahr Støre fikk en rekke spørsmål om både minoritets- og kvinnerepresentasjon under mandagens pressekonferanse. Foto: Annika Byrde

Flertall av menn

Også stortingsrepresentant Lars Haltbrekken i Sosialistisk Venstreparti, reagerer på endringene i regjeringen.

– Vi mener først og fremst at sammensetningen av regjeringen bør gjenspeile den befolkningen man skal representere og utover det er det statsministeren som setter sammen regjeringen, sier han.

Dagen før kvinnedagen 8. mars får Norge også en regjering der mannlige statsråder er i flertall. Den Arbeiderparti-ledede regjeringen består nå av ti menn, mot ni kvinner.

– Igjen så er det sånn at man bør sette sammen en regjering som gjør at den gjenspeiler den befolkningen som den skal representere, og det er klart at da bør det være 50/50 av de to kjønnene, sier Haltbrekken.