Dette er Norges nye statsråder

Forrige uke gikk Hadia Tajik av som arbeids- og inkluderingsminister etter pendlerboligbråket.

I et ekstraordinært statsråd klokka 13 mandag ble Marte Mjøs Persen (Ap) satt inn som ny arbeids- og inkluderingsminister. Mangeårig stortingsrepresentant og leder i energi- og miljøkomiteen Terje Lien Aasland (Ap) overtar som olje- og energiminister.

Da de nye statsrådene ankom slottsplassen sammen med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), ble de tildelt blomster og klemmer av familie, venner og kolleger.

På en pressekonferanse mandag ettermiddag startet Støre med å takke Hadia Tajik for hennes innsats.

– Hadia har gjennomført en historisk innsats med opprydning i arbeidslivet. På få måneder rakk hun å styrke arbeidsfolks rettigheter på flere områder, blant annet fremmet forslag om retten til heltid, sier Støre.

FRA ØST OG VEST: Terje Lien Aasland har i mange år vært stortingsrepresentant fra Telemark. Marte Mjøs Persen ble valgt inn på Stortinget i høst og har tidligere vært ordfører i Bergen. Foto: NTB

I hardt vær

Søndag trakk Tajik seg også som nestleder i Arbeiderpartet.

Tajik har vært i hardt vær etter at VG og Aftenposten avslørte at hun i 2006 til 2010 fikk skattefri pendlerbolig basert på en leiekontrakt hun aldri benyttet seg av.

Støre sier på pressekonferansen at han har forståelse for at Tajik trakk seg som nestleder. Partiet har nå bare én nestleder frem til det blir valgt en ny.

FERDIG: Hadia Tajik er ferdig som statsråd og nestleder i Arbeiderpartiet etter pendlerboligbråket. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Ap har hatt både en og to nestledere tidligere. Jeg skal ikke forskuttere på om vi skal ha en eller to nestledere videre. Vi gjør ikke noen videre grep nå, sier Støre.

På spørsmål om Tajikas avgang er starten på slutten på hennes tid i rikspolitikken, svarer Støre klart nei.

Avviser at dette er årsaken

Støre sier at han ønsket en politiker med mye erfaring som arbeids- og inkluderingsminister. Derfor ble Mjøs Persen flyttet til den rollen.

Mjøs Persen har vært olje- og energiminister i Jonas Gahr Støres regjering siden den tiltrådte i høst. Hun har blant annet hatt ansvar for å håndtere høstens og vinterens strømpriskrise.

Tidligere har Mjøs Persen vært ordfører i Bergen. Fra 2011 til 2015 var hun også medlem av Aps sentralstyre. Etter valget høsten 2021, ble hun valgt inn på Stortinget fra Hordaland.

– Den viktigste oppgaven er å få flere i arbeid, sier Støre.

En annen oppgave som vil kreve mye tid fremover nå, er å ta imot flyktninger fra Ukraina.

Støre avviser at kritikken mot Mjøs Persens håndtering av strømkrisen er årsaken til at hun bytter departement.

– Gryteklar

Aasland, som kommer fra Skien, har vært valgt inn på Stortinget for Telemark siden 2005. Han har også vært medlem av energi- og miljøkomiteen og næringskomiteen i flere omganger og ble valgt som leder av energi- og miljøkomiteen høsten 2021.

– Han er en gryteklar olje- og energiminister. Hans utgangspunkt gjør at dette er et trygt og godt valg, sier Støre.

Også Ukraina vil prege hans rolle fremover som følge av høye olje- og energipriser.

Aasland sier at det jobbes med å konkludere om det blir videre strømstøtte.



– Alt tilsier at den blir utvidet, sier Aasland.