Kvinnene som kjemper for livet

Det henger et spesielt bakteppe for kvinnedagen i år.

På 8. mars i år tenker jeg på alle kvinner i krig, spesielt de som er i Ukraina nå og kjemper for landet sitt.

Den siste uka har det handlet om krigen i Ukraina i alle kanaler.

Olaug Bollestad Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Mennene må bli igjen i landet og kvinnene tar med barna sine ut for å beskytte familien sin.

Samtidig er det mange kvinner som også velger å bli, velger å kjempe for frihet.

Kvinner som ber om våpen og som lager molotov bomber. Det står det stor respekt av.

Norske kvinner

I dag ønsker jeg også å trekke frem kvinnene som har kjempet for Norges frihet.

I følge historiker Mari Jonassen har det blitt underkommunisert hvordan kvinnene som deltok i krigen og motstandsbevegelsen i Norge under andre verdenskrig.

Fortielsen av kvinners innsats under krigen startet rett etter den var avsluttet. Jonassen har skrevet bok Norske kvinner i krig.

Hun har gjort intervjuer med 350 kvinner som deltok i andre verdenskrig og et eksempel er Sigrid Wiborg Andersen fra Drammen.

Andersen var en av de få kvinnene som fikk en høyere stilling i Milorg.

Hun overtok ektemannens rolle som kurer etter at han ble skutt og drept. Mot slutten av krigen fikk hun ansvar for å trene opp og lede en militær motstandsorganisasjon.

Hun hadde armbind med norsk flagg og tre striper på uniformen sin, noe som tilsier befals rang.

Hun kan ha fått våpentrening og bar trolig våpen, siden to pistoler ble funnet i en bankboks etter hennes død.

Kvinner som våpen

Samtidig kan vi ikke se bort ifra at mange kvinner også blir brukt i krigføringen.

Flyktninghjelpen trekker frem to aspekter spesielt når det gjelder voldtekt utført av ekstremistgrupper, det ene er at ekstremistene har en uttalt ideologisk krigføring mot verdier som for eksempel likestilling, noe som gjør at kvinner er mer utsatt.

Det andre er at de bruker voldtekt som en strategi som de oppfordrer direkte til. Mange kvinner må også bytte sex mot mat og vann i fangenskap.

Noe som egentlig ikke er et valg når man ikke har tilgang på disse basale behovene.

Nadia Murad en av disse kvinnene som har blitt utsatt for voldtekt i krig.

Hun bestemte seg for å fortelle verden om hva hun hadde blitt utsatt for, og ble senere utnevnt til FNs goodwillambassadør.

Den 10. desember 2018 ble hun tildelt Nobels fredspris sammen med doktor Denis Mukwege. Det er utrolig imponerende.

Krig gjør sårbare kvinner enda mer sårbare. Hver dag er kvinner på flukt alene eller sammen med barna sine.

Diskriminering av kvinner eksisterer i samfunn rundt om i hele verden.

Det er viktig at vi jobber med bevissthet rundt dette og det er bra at det lages rapporter som får frem disse forferdelige hendelsene slik som eksempelvis Flyktninghjelpen gjør.

8.ende mars er en dag hvor likestilling mellom kvinner om menn blir løftet frem. Jeg er stolt av kvinnene som kjemper for landet sitt i Ukraina, jobbet i motstandsbevegelsen i Norge under 2. verdenskrig.

Og de kvinnene som har opplevd avoldtekt, men likevel velger å kjempe videre hver dag.

