Lasagne med hjemmelaget pasta

Lag en stor porsjon og ha i kjøleskapet så du kan spise flere dager. Server gjerne med noen fine grønne blader med litt olivenolje og sitronsaft.

Dette trenger du:

Tomatisert ragu:

6-700 g kjøttdeig av okse eller svin

1 gulrøtter

2 selleristenger

2 små løk

4 fedd hvitløk

2 bokser Mutti tomat

10-12 cherrytomater

1 liten neve fersk basilikum

1 ss nøytral olje til steking av kjøtt

4 ss olivenolje

Salt og pepper til smak

Bechamel (hvit saus):

30 g smør

30 g hvetemel

6-7 dl melk

100 g revet cheddar, comté eller annen ost du liker

½ ts revet muskatnøtt

Litt salt til smak

100 g revet ost til å ha på toppen av lasagnen

Pasta:

4 dl eggeplommer

2 egg

500 g tipo-00 mel

Litt salt

1 ss olivenolje

Slik gjør du:

Finhakk løk, hvitløk og selleristang. Gulrot rives på rivjern. Krydre kjøttet med salt og pepper. Stek kjøttet på høy temperatur. Det er viktig at det blir stekt, ikke kokt. Ha så på løk og hvitløk. La det stekes med kjøttet noen minutter, før resten av grønnsakene går i. Ha på cherrytomater og hakkede tomater og la sausen småputre i 30-40 minutter. Ha i basilikumen helt til slutt.

Smelt smør og rør inn mel. Spe i melk litt og litt under omrøring til sausen har småkokt i noen minutter. Smak til med salt og litt muskat. Ha i ost helt til slutt.

Ingrediensene til pastadeigen blandes sammen til en fast deig. La den hvile i kjøleskapet i minimum 30 minutter før du kjevler den ut med pastamaskin eller for hånd. Du skal kjevle den inn til det nest tynneste.

Monter i en ildfast form. Ragu i bunnen, så et lag med pasta, så hvit saus og litt ragu, så pastaplater, så saus på toppen. Dryss ost over. Bruker du fersk pasta steker du lasagnen på 200 grader i ca. 25-30 minutter. Bruker du tørket pastaplater fra butikken må du regne litt lenger tid. Hviletiden etter steking er viktig slik at lasagnen setter seg godt.

Pastaplatene du har laget kan også fryses med bakepapir mellom lagene om du vil lage en større porsjon.