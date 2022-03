– Forstår at engasjementet for ukrainerne kan oppleves som urettferdig

Flere reagerer på at ukrainske flyktninger som kommer til Norge blir tatt bedre imot enn flyktninger som kommer fra andre deler av verden. – Viktig at vi ikke glemmer de andre store krisene verden står overfor, sier Flyktninghjelpen.

Som følge av krigen i Ukraina, er over 2 millioner ukrainere på flukt. 1000 av disse har ankommet Norge, og det er ventet at antallet bare vil øke.

Engasjementet rundt flyktningene fra Ukraina er stort, og norske myndigheter sier de prøver å gjøre det de kan for å legge best mulig til rette for flyktningene som kommer til Norge.

Nå reagerer flere på det de mener er forskjellsbehandling av ukrainske flyktninger og flyktninger fra resten av verden.

Gratis tog til ukrainere på flukt

Transportfirmaet Vy tilbyr ukrainske flyktninger gratis reiser med sine tog og ekspressbusser i Norge. Dette har skapt et voldsomt engasjement i sosiale medier.

Selv om Vy har fått mange gode tilbakemeldinger, er det flere på Facebook som kritiserer dem, og skriver at det bør være det samme tilbudet for alle flyktninger fra hele verden – ikke bare for ukrainere.

«Håper dere da også innfører samme praksis for mennesker som flykter fra konflikter andre steder i verden? - Jemen, Palestina, Afghanistan….» skriver en.

«Fint! Kjører dere samme tilbud for flyktninger fra andre krigsområder også? Eller er det bare for de land som er «hotte» akkurat nå?» skriver en annen.

Mener det er stor forskjell på flyktningene

Natalia Zurawska er en av dem som har engasjert seg i denne debatten. Hun mener dette ikke er snakk om forskjellsbehandling.

– Ukrainere kommer til Norge på egenhånd, flyktninger som kommer fra for eksempel Afrika og Midtøsten kommer i regi av FN. De fleste får gratis flybilletter til Norge og blir fulgt opp fra dag én med både voksenopplæring og introduksjonsprogram, sier hun til TV 2.

RIKTIG: Natalia Zurawska mener det er helt riktig at ukrainske flyktninger får gratis tog i Norge. Foto: Hans Einar Johannessen

Natalia Zurawska mener det er helt riktig at ukrainske flyktninger får gratis tog i Norge.



– Jeg mener at mennesker på flukt er mennesker på flukt. Alle lider på samme måte. Men å kalle dette forskjellsbehandling, mener jeg er galt, sier hun.

Ber om forståelse

Zurawska synes det er vondt å lese kommentarfeltet til Vy på Facebook.

– Det er noen som skriver at de kom til Norge som flyktninger selv, og som ikke fikk et lignende tilbud. Men de fikk jo mye mer istedenfor, som for eksempel oppfølging fra dag én. Det kan ukrainere bare drømme om. De forventer heller ikke det, sier hun.

Selv har Zurawska familie i Ukraina. Moren er lege og jobber i Kyiv, og ønsker ikke å reise derfra fordi hun ikke vil forlate familien og kollegaene sine der.

– Det er helt forferdelig det som skjer nå. Jeg vil ikke si at noen har det bedre eller verre, men bare la oss vise litt forståelse, og lese mer om saken, sier hun.

– Hvorfor bryr vi oss ikke om alle flyktningene?

En som reagerer på det hun mener er et større engasjement for ukrainske flyktninger enn for flyktninger fra andre land, er Andrea Hoff Haga.

Hun ønsker ikke å kommentere saken om at Vy tilbyr gratis tog, men i et debattinnlegg på Oslodebatten.no, lurer hun på hvor all omtanken som nå er for ukrainske flyktninger har vært for flyktninger som har lidd langs europeiske grenser i årevis.

Hun skriver det samme til TV 2 som hun skriver i debattinnlegget:

– Ikke misforstå, jeg er glad for at engasjementet er på vei tilbake, og vi må fortsette slik. Jeg vet om flyktninger fra andre land som har opplevd krig, akkurat som Ukraina opplever nå, i mange år.

FRIVILLIG: Andrea Hoff Haga har jobbet med frivillig hjelpearbeid for flyktninger i flere år. Foto: Privat

Haga har siden 2015 drevet med frivillig hjelpearbeid for flyktninger i Hellas og Tyrkia sammen med foreldrene sine. De har opprettet sin egen organisasjon med navn One family - No Borders. Haga mener andre flyktninger har blitt glemt.

– Hvorfor i all verden har det blitt en greie å plukke ut «disse kan vi hjelpe, men disse trenger vi ikke hjelpe»? Hvorfor bryr vi oss ikke like mye om alle flyktningene istedet for bare en utvalgt gruppe? spør hun seg.

Haga mener et menneske er et menneske, og at alle er like mye verdt.

– Menneskerettighetene skal gjelde for alle, ikke bare europeere. Hvis du ikke har engasjert deg for noen flyktninger nå, spør deg selv hvorfor du plutselig bryr deg mer denne gangen, sier hun.

Andrea Hoff Haga har opprettet en organisasjon sammen med foreldrene sine, der de hjelper flyktninger. Foto: Privat

Det er viktig for henne å likevel få frem at det er bra at Norge hjelper ukrainerne.

– De trenger absolutt hjelp og jeg håper Norge kan ta imot mange av dem. Jeg vil bare si at jeg har et sårt ønske om at vi også skal se de andre flyktningene slik vi ser ukrainerne, sier hun.

Har forståelse for at det kan oppleves som urettferdig

Tiril Skarstein er pressesjef i Flyktninghjelpen. Hun forteller at de er takknemlige og glade for å se det engasjementet folk nå viser for ukrainere på flukt.

– Fra tidligere kriser vet vi at dette også ofte smitter over, og at det totale engasjementet for mennesker på flukt i verden ikke er en gitt størrelse som skal fordeles på de forskjellige krisene, men snarere kan vokse under kriser som denne, sier hun til TV 2.

Hun tror engasjementet ofte øker når det er kriser som er geografisk nærmere oss.

– I Syria var vi også vitne til en stor økning i engasjementet så snart mange syriske flyktninger kom til Europa.

FORSTÅELSE: Tiril Skarstein i Flyktninghjelpen skjønner at engasjementet for ukrainere kan oppleves som urettferdig for andre som er rammet av glemte kriser. Foto: Flyktningshjelpen

Skarstein tror også engasjementet er stort fordi det ofte kun er plass til én stor krise om gangen i mediebildet og den offentlige debatten.

– Det er viktig at vi nå ikke glemmer de andre store krisene verden står overfor, slik som krisene i Afghanistan, Jemen, Syria og Kongo.

At Vy tilbyr gratis billetter til ukrainske flyktninger mener hun er bra, men hun sier det er best om alle flyktninger kan få de samme fordelene.

– Vi har forståelse for at en del av det engasjementet vi ser for ukrainerne nå kan oppleves urettferdig for mennesker som er rammet av glemte kriser, sier hun og fortsetter:

– Men vi skal også være forsiktig med å dreper gode initiativ. Det er bra at mange nå er klare for å bidra for å hjelpe ukrainere på flukt, også håper vi at dette også kan smitte over og resultere i økt engasjement for mennesker på flukt generelt.

Mener det ikke burde være et argument

Også Beate Ekeløve-Slydal, politisk rådgiver i Amnesty International, sier det ikke er tvil om at det burde vært en mer rettferdig internasjonal ansvarsfordeling rundt mottaket av mennesker på flukt. Hun mener både Norge og Europa burde tatt et større ansvar for å ta imot flere av flyktningene som befinner seg i land som Tyrkia og Libanon.

MER ANSVAR: Beate Ekeløve-Slydal mener Norge og Europa burde tatt større ansvar for å ta imot mennesker på flukt fra for eksempel Tyrkia og Libanon også. Foto: Kristin Rødland Buick

– I en situasjon der vi står overfor den største flyktningkrisen i Europa siden andre verdenskrig, burde dette imidlertid ikke være noe argument mot at Norge og Europa nå viser stort engasjement for å hjelpe ukrainske krigsflyktninger, sier hun til TV 2.

Hun tror at det at krigen skjer i hjertet av Europa, og på vår dørstokk, gjør at det føles veldig nært, og at Russlands angrep for mange oppfattes som en trussel mot oss.

– Ukrainas kamp for sin selvstendighet og demokrati føles derfor for mange som «vår» krig.

Det viktige nå, mener Slydal, er at europeiske land tar et medansvar for de mange millioner krigsflyktningene fra Ukraina.

– Hvis ikke vi i Europa skulle gjøre det, hvem andre skulle man forvente skulle gjøre det?

– Prekær situasjon

Kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy sier til TV 2 at de har mottatt overveldende respons på deres beslutning om å gi ukrainske flyktninger gratis reiser på tog og ekspressbusser i Norge.

– Vi står i en helt prekær og forferdelig situasjon hvor millioner av mennesker i Ukraina er drevet på flukt fra landet sitt mens harde kamper pågår, og uten at noen vet hvor lenge dette vil pågå og utvikle seg. Og derfor velger vi å gi dem gratis reiser med oss.

STØTTE: Åge Christoffer Lundeby i Vy sier de ønsker å støtte ukrainske flyktninger med tanke på den forferdelige situasjonen de nå står i. Foto: Vy

Han forklarer at det spesielle i situasjonen de siste dagene, er at mange fra Ukraina er på flukt på egenhånd, uten at de har vært i kontakt med et offisielt hjelpeapparat.

– Det er i denne situasjonen Vy ønsker å hjelpe disse menneskene på veien, sier Lundeby.