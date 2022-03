Flyktningkrisen: – Jobber på spreng for å øke beredskapen

Ifølge FN har over 1.5 millioner mennesker flyktet fra Ukraina siden den russiske invasjonen, og det er estimert at totalt fire millioner mennesker til slutt må flykte fra landet.

Det utgjør den raskest voksende flyktningkrisen i Europa siden andre verdenskrig.

Til nå har 700 ukrainske flyktninger ankommet det nasjonale mottakssenteret i Råde.

Oppskalerer beredskapen

Det var en sterkt berørt justisminister som møtte TV 2 etter et besøk hos mottakssenteret mandag.

– Det har vært et sterkt besøk, men også godt. Jeg har møtt mange som har vært veldig redde, som nå er takknemlige, og som fortsatt er i en veldig vanskelig situasjon. De får livene sine satt på vent, og mange har familiemedlemmer som sitter igjen i Ukraina, sier Enger Mehl.

UANTE DIMENSJONER: Det er vanskelig å se for seg hvor mye flyktningkrisen kan eskalere, sier Enger Mehl. Foto: Eirik Edland/TV 2

Justisministeren sier at Norge er forberedt på et økende antall ukrainske flyktninger, og at det er blitt jobbet hardt for å øke beredskapen.

På mottakssenteret i Råde er det plass til 1000 flyktninger.

– Hva er planen videre hvis det blir fullt her?

– Vi jobber på spreng for å øke beredskapen, og vi har kapasitet som vi nå tar i bruk. Regjeringen har bedt om å oppskalere beredskapen hos andre mottakssentre, og så må det lages gode regler på forhånd og planlegges godt, slik at det ikke blir kaos, sier Enger Mehl

– Enorm innsats

– Denne flyktningkrisen kan nå dimensjoner det kan være vanskelig å se for seg. Derfor er det veldig bra at alle stiller opp på denne måten.

Enger Mehl vil ikke gå inn på eksakt hvor mange flyktninger Norge kan ta imot.

– Det blir feil å tallfeste, sier hun.

BESØK: Justisministeren på besøk hos det nasjonale ankomstsenteret i Råde. Foto: Eirik Edland/ TV 2

Hun roser de som jobber ved ankomstsenteret.

– De gjør en helt enorm innsats for å få dette til å gå sømløst for seg. Alt fra utlendingsmyndighetene, Forsvaret og politiet, til frivillige som Sivilforsvaret og Røde Kors, gjør en veldig god jobb. Det gir et godt bilde på den rausheten hele Norge har vist, sier Enger Mehl.

Grundig identitetssjekk

Arne Jørgen Olafsen er sjef i politiets utlendingsenhet. Han sier politiets oppgave er å registrere flyktningene, sjekke identitet med foto og fingeravtrykk, og å sørge for at de kommer seg fortest mulig gjennom køen.

– Det er svært krevende. Vi har mobilisert voldsomt for å ha nok personell, og jobber kontinuerlig med arbeidsrutiner og bemanning for å få det hele til å fungere best mulig. Vi er forberedt på store ankomster, sier Olafsen.

KREVENDE: Sjef i politiets utlendingsenhet, Arne Jørgen Olafsen, sier den største utfordringen har vært å oppskalere virksomheten på kort tid. Foto: Eirik Edland/TV 2

Han sier den største utfordringen har vært å oppskalere virksomheten raskt fra en dag til en annen.

– Det gjøres et grundig identitetsarbeid. Vi sjekker blant annet flyktningenes slekt og venner i hjemlandet og i Norge, sier Olafsen.

Det er flere nordmenn som på eget initiativ har reist ned til Ukraina for å hente flyktninger på egen hånd.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) påpeker at det da er viktig at man vet identiteten til dem man hjelper.

– Jeg setter veldig stor pris på at folk vil hjelpe, men da er det viktig at man tar på seg det ansvaret. Det er dessverre noen som utnytter situasjonen, som kanskje ikke er flyktninger. Det er et stort ansvar å vite hvem man tar med seg, og det er viktig at Norge har kontroll på hvem som kommer til landet, sier Enger Mehl.