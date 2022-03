Slik ofret den tyske skiskytteren sin ferske heltestatus i Russland

Tyske Erik Lesser er på oppløpssiden av skiskytterkarrieren, og markerte seg med en sterk 2. plass på gårsdagens jaktstart i finske Kontiolahti.

Men den siste uka har 33-åringen fått enda mer oppmerksomhet for sine handlinger utenfor skisporet.

BLE HYLLET: Erik Lesser fikk mye kjærlighet fra Russland etter at han hjalp Eduard Latypov gjennom koronaisolasjonen. Skjermdump: Instagram

Lesser, som er kjent som en frittalende og utadvendt skikkelse i skiskyttermiljøet, har over 150 000 følgere på Instagram. De siste månedene strømmet titusener av russiske skiskytterfans til kontoen hans etter en fin gest mot russeren Eduard Latypov i januar.

Ble hyllet

Da Latypov måtte isoleres med koronasmitte under verdenscupuka i Oberhof, sørget Lesser for å ta vare på sin russiske skiskytterkollega gjennom å fikse både ergometersykkel, styrkeapparater og sin egen Nintendo Switch til hotellrommet.

Lesser ble var overveldet over all hyllesten fra Russland, der både TV-personligheter, skiskytterfans og Latypov selv sto i kø for å takke ham.

– Fin 6. plass i dag, men først og fremst er jeg veldig glad for alle meldingene jeg har fått fra Russland bare fordi jeg hjalp Eduard Latypov. Det var så lite, ingenting spesielt. Så vær så snill og være greie med meg her på Instagram, skrev Lesser.

Men den siste uka har de russiske følgerne rømt fra Lessers konto, etter at han gjorde et oppsiktsvekkende grep på Instagram.

33-åringen valgte å låne ut plattformen til sin ukrainske skiskytterkollega Anastasija Merkusjyna, slik at hun kunne dele sine beretninger om krigens grusomheter fra innsiden av Ukraina.

OVERTOK LESSERS INSTAGRAM-KONTO: Den ukrainske skiskytteren Anastasija Merkusjyna. Skjermpdump: Instagram

«Hallo, jeg heter Anastasija Merkusjyna, og jeg vil vise deg krigen med mine egne øyne. I informasjonskriger er det vanskelig å finne sannheten, så jeg ba vennene mine sende meg bilder de har tatt. Alle disse bildene kommer på denne siden», skrev den ukrainske skiskytteren gjennom Lessers Instagram-profil.

Og fortsatte med å henvende seg direkte til russiske idrettskolleger:

«Du vet nøyaktig hva som skjer og du er taus, stillheten din koster dusinvis av liv. Og hvis du i tillegg støtter militære aksjoner, så tenk at du bærer på døden og snart vil det påvirke deg personlig. Mange idrettsutøvere er offsiserer i den russiske hæren og snart vil dere bli innkalt (...) Nå er du rasende over et yrkesforbud. Hvordan kan du konkurrere når ditt eget land har plassert maskingevær i hodene på familien og vennene våre?»

Lesser med appell

I den påfølgende posten ble det publisert en rekke bilder og videoer tatt av Merkushinas kjæreste, som viser enorme ødeleggelser og materielle skader i byen Tsjernihiv.

I et tredje innlegg kommer et bilde av en mannlig ukrainsk skiskytterkollega, Bogdan Tsymbal (24), som ligger og sover med en baby på brystet.

«Dette er Tsjernihov. Dette er en skiskytter du kjenner, som du kanskje har heiet på, dette er utsikten fra vinduet hans. Jeg har ingenting mer å legge til... takk Erik (Lesser), for at du ga meg kontoen din for å fortelle hele verden sannheten», skriver Merkusjyna.

Lesser selv har forklart grepet til tyske medier med at han tror mange russere ikke forstår hva som foregår i Ukraina.

– Hvis jeg poster noe på Instagram vil de ikke tro på det uansett. Men når en fra Ukraina gjør det - da betyr det noe, har Lesser uttalt til ZDF.

Følgertallet til Lesser har rast oppover de siste dagene, samtidig som han har mistet mange av de over 30 000 russiske følgerne som kom til i januar.

Nå henvender tyskeren seg til de av dem som er igjen i sin siste Instagram-story.

«Til alle mine russiske fans. Takk for at du fortsatt er her. 1/3 har sagt farvel, men du er her ennå. Du kan være majoriteten. Du er den tause motstanden. Gjør ditt beste for å bli hørt», skriver han.

Sturla Holm Lægreid er blant skiskytterne som har delt noen av Lessers innlegg den siste uka. Nordmannen er imponert over tyskerens mot.

– Jeg synes det er veldig modig. Han er ikke redd for å si sin mening, han er veldig åpen og usensurert i det han legger ut. Det er slik han er som person. Han står opp for de som trenger det mest, sier Lægreid.

Han beskriver tyskeren som en svært populær mann i skiskyttermiljøet.

– Han er først og fremst en knakende bra fyr. Morsom og hyggelig å snakke med, og passer på folk. Han er blitt litt sånn syvende far i huset etter at Arnd Peiffer sluttet.

– Hvordan har stemningen vært i Kontiolahti denne uka?

– Det har vært spesiell stemning. Det ukrainske flagget har vaiet overalt, og utøvere har vist støtte gjennom diverse markeringer. Det har absolutt vært et fokus. Vi er en skiskytterfamilie, der alle ønsker at den krigen skal ende så fort som mulig. Det Erik har gjort er veldig bra, sier Lægreid.