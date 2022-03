Mars er en hektisk måned for mange av verdens bilprodusenter. Nå er det innspurt på vintertester, der særlig store testanlegg nord i Sverige går på høygir.

Jørgen Edvardsen fra Skien var på tur til Stockholm sist helg. Og der fikk han seg en overraskelse, midt i sentrum.

– Jeg oppdaget først en bil som kjørte forbi da jeg gikk over en bro ved Slottet. Da rakk jeg akkurat å få opp telefonen og tok et par bilder. Først klarte jeg ikke finne ut hva slags bil, men syntes motorlyden kunne minne litt om BMW-diesel. De har jo en veldig spesiell lyd, forteller Jørgen.

Satt i resepsjonen en time

Da han så kom bort til hotellet sitt, var det mer spennende å se. Det viste seg nemlig at bilene hadde base nettopp der.

– Det sto to biler til der. Noen var på vei ut til bilene for å kjøre dem bort, men jeg rakk akkurat å få tatt et par bilder. Kikket også raskt inn i en bil som var fullstendig maskert overalt innvendig også. Det sto «Hybrid test vehicle» på den største bilen, forteller Jørgen.

Bilene forsvant i all hast. Men Jørgen ga seg ikke så lett:

– Jeg satt nede i resepsjonen en time etter frokost for å se om bilene kom tilbake. Jeg så de hadde frokost som oss, men fikk ingen flere muligheter til bilder, dessverre.

Jørgen kom først over denne kamuflerte testbilen, i Stockholm sentrum. Foto: Jørgen Edvardsen.

Svært bilinteressert

Hva er det så han kom over? Det er ikke så lett å fastslå. Men selv om BMW nå satser tungt på elbiler, er det også kjent at de skal fortsette med andre drivlinjer i mange år til. Derfor er det ikke overraskende at de tester ut SUV med ladbar hybrid-drivlinje. Her utvikler teknologien seg hurtig, det handler blant annet om større batteripakker og dermed langt bedre rekkevidde på strøm enn det vi så for denne biltypen i starten.

Dieselmotor er heller ikke et avsluttet kapittel for BMW. Men i vår del av verden har salget sunket kraftig de siste årene.

Ladbar hybrid-SUV: Det er noe BMW har satset tungt på de siste årene. Foto: Jørgen Edvardsen

At Jørgen reagerte på de kamuflere testbilene, er slett ikke tilfeldig. Han er nemlig en svært bilinteressert mann:

– Bilinteressen har jeg hatt så lenge jeg har kunne sagt ordet «bil». Mitt første møte med bilbransjen var da jeg var 15 år og hadde utplassering en dag i uken hos en bilforhandler i Drammen som solgte Saab, Citroën og Subaru. Senere har jeg vært selger av Toyota, Land Rover, BMW og Citroën her i Norge. Jeg jobbet også ett år for Ford i London, rett før pandemien. Nå jobber jeg i forsikring, forteller Jørgen som var på helgetur i Stockholm sammen med kompis.

Kanskje var Stockholm bare en mellomstasjon, på vei til eller fra test nord i Sverige. Foto: Jørgen Edvardsen.

– Vi kjørte fra Skien til Stockholm fredag i min gamle, men gode Audi A3 8p. Tidligere har vi pleid å ta en måneds biltur i USA en gang i året og kjørt gjennom 30 stater så langt på tre år. Vi har leid Camaro, Mustang GT og Challenger. Nå i april skal vi til Dubai hvor vi har bestilt en Mustang GT Shelby 500 vi skal kjøre til Abu Dhabi for å dra på Ferrari senter, og det blir nok også en liten tur i en Lamborghini en dag, avslutter Jørgen.

Har du noen teorier om hvilke biler Jørgen kom over i Stockholm? Da vil vi gjerne høre fra deg, e-posten er redaksjonen@broom.no.

