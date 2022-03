Giftet seg midt i krigens hete: – Glad for at vi lever

Et ukrainsk par giftet seg søndag på forsvarslinjen nær Kyiv. De kjemper begge for å forsvare landet sitt.

Etter 22 år sammen bestemte Lesia Ivashchenko og Valerii Filimonov å gifte seg. Begge to er fra Ukraina og kjemper nå for å forsvare landet sitt mot Russland.

BRYLLUP: På et gjorde ved et checpoint utenfor Kyiv står bryllupet. Foto: Mykola Tymchenko / Reuters

Flere medier har omtalt saken, blant annet Sky News.

Da konflikten mellom Ukraina og Russland startet for en måned siden sluttet Ivashchenko i jobben sin. Hun meldte seg inn i forsvarsstyrkene til Ukraina for å beskytte utkanten av Kyiv.

OVERRASKET: Paret ble overrasket med en seremoni av de andre soldatene og befalene. Foto: MYKOLA TYMCHENKO / Reuters

Da de søndag giftet seg hadde Ivashchenko ikke sett Filimonov siden russerne invaderte landet.

Selv om seremonien fant sted på forsvarslinjen, hadde bruden blomster og slør.

– Jeg er glad for at vi lever, at denne dagen startet, at mannen min er i live og at han er her med meg, sa Ivashchenko etter søndagens seremoni.

Også på selve bryllupsdagen tenker bruden på krigen de kjemper i.

– Vi er bestemt på å presse fienden tilbake og ta tilbake landet vårt, sa Ivashchenko.

KYIV: Vitali Klitschko er ordfører i Kyiv. Han og broen kom for å gratulere paret som søndag valgte å gifte seg på frontlinjen. Foto: MYKOLA TYMCHENKO / Reuters

Kyivs ordfører Vitali Klitschko og broren Wladimir Klitschko var tilstede under seremonien for å gratulere det nygifte paret.

Men det var ikke planlagt å ha en stor seremoni midt i forsvarslinjen. Det var en overraskelse tilstedt av de andre soldatene på forsvarslinjen.

– Det var en overraskelse fra alle medsoldatene våre og befalene. De bestemte seg for å sette opp en seremoni for å vise at til tross for alt som skjer nå så har vi tro på fremtiden og at livet vil fortsette, sa Ivashchenko.