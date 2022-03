Så dette intervjuet - nå gjør utleier opp for seg etter ti år

De slitne lavblokkene i Strandlien i Bergen har en klagehistorikk i særklasse.

Strandlien ligger i en åsside over Damsgårdssundet, utenfor Bergen sentrum.

I desember i fjor fikk TV 2 hjelper deg tips om store mengder mugg, rare leiekontrakter og årelange konflikter i hybelhusene Strandlien 23 og 25.

En leietaker som ikke ønsker å stå frem i frykt for represalier fra utleier, sier at hun i flere måneder klaget på muggsopp uten at utleier har reagert.

STRANDLIEN 25: En av flere leietakere som havnet i konflikt med Somiga Eiendom sendte dette bildet fra soverommet sitt. Foto: Leietaker

En annen leietaker som ønsker å være anonym av samme årsak, fikk i fjor et brev der utleier truer med å opprette en negativ nettside om henne dersom hun ikke beklager en anmeldelse hun skrev om boligen på revju.no.

I episoden intervjuet vi både tidligere og nåværende leietakere i Strandlien.

Daglig leder i Somiga Eiendom AS, som vi har valgt å anonymisere, ville hverken stille på intervju eller gi skriftlig kommentar i programmet.

Men etter å ha sett programmet har han ombestemt seg. Se utleiers svar lenger ned i saken.

Fikk feil rom

En av personene vi intervjuet er tidligere leietaker Karoline Hamre.

Det er over ti år år siden Karoline bodde i Strandlien, men hun mener at uteleier fortsatt skylder henne penger.

Og hun er oppgitt over at utleieren fortsatt er aktiv på markedet.

I oktober 2011 var Karoline en de seks studentene som sto frem i Bergens Tidende og sa de følte seg lurt av huseieren, den samme personen som i dag driver Somiga Eiendom.

Karoline er i dag lærer og bor fremdeles i Bergen. Hun bodde bare 12 dager i Strandlien.

– Det var mange ting som ikke hang på greip. Utleieren viste nabo-objektet som besto av fem soverom og så helt annerledes ut.

Hun legger til at da hun kom til hybelhuset møtte hun 11 andre studenter og la merke til at det var mange rom.

– Og så fikk jeg et veldig lite rom som ikke var avtalen, sier Karoline.

Da Karoline bodde i Strandlien betalte hun leie for én måned, 5800 kroner. Hun har i alle år ment at hun har krav på å få beløpet refundert.

Det er først nå, etter at TV 2 hjelper deg gransket Strandlien, at utleier har valgt å refundere de 5800 kronene.

Karoline sier til TV 2 hjelper deg at hun er fornøyd med utbetalingen selv om den kom 10 år for sent.

– Jeg tror ikke de betalte tilbake på grunn av dårlig samvittighet, men fordi de ble «ferska» og kom i søkelyset til TV 2 hjelper deg.

– Men det fryder meg at de må gjøre opp etter seg.

Ifølge utleier er årsaken til den plutselige utbetalingen at han ønsker forsoning med Karoline Hamre og en annen tidligere leietaker, Johanne Vaagland.

Johanne bodde i kollektiv med fire andre studenter i Strandlien 25. Utleier bodde med familien sin på toppen av det samme bygget.

Johanne forteller at hun ofte ble anklaget for ting hun ikke hadde gjort.

– Det jeg husker best det var da han sendte kona si for å kjefte på oss på grunn av en ripe i et bord som vi ikke hadde noe med.

Anonyme trusler på epost

Johanne bodder der fra høsten 2010 til desember 2011. Hun la ut en omtale av boligen på hybelrating.no fordi hun ønsket å advare andre.

Over et år senere fikk hun en anonym trussel på epost.

– Den henviste til ting som skjedde da jeg bodde her, som gjorde at jeg koblet det umiddelbart til dette huset, og jeg var i kontakt med andre som hadde bodd her og fått lignende trusler.

FIKK ANONYME TRUSLER: Tidligere leietaker i Strandlien 25, Johanne Vaagland, mener utleieren har et forklaringsproblem når han hevder å ikke ha kjennskap til de anonyme truslene hun fikk på epost. Foto: Ørnulf Riisnæs

I brevet ble Johanne truet med at personopplysninger og negative rykter om henne skulle spres på internett hvis hun ikke fjernet anmeldelsen.

Det er fortsatt ukjent hvem som skrev trussel-eposten.

Utleier vil ha forsoning

Leieforholdet som omfattet Johanne og Karoline foregikk før Somiga Eiendom ble etablert, men i regi av den samme mannen som i dag driver Somiga Eiendom.

I dag nekter han å ha noe som helst med trusselbrevet til Johanne å gjøre.

Johanne mener på sin side at utleier har et forklaringsproblem:

– Vi er tre stykker som har fått likelydende trusler som eksplisitt viser til hendelser som skjedde da vi bodde der, som bare han eller andre fra boligen kan kjenne til. Og det eneste vi som fikk trusler har til felles er at vi har bodd der, skriver Johanne i en sms til TV 2 hjelper deg.

Samtidig hevder utleieren at han nå ønsker forsoning med både Johanne og Karoline, og skriver i en epost til TV 2 hjelper deg:

«I forbindelse med tidligere leieforhold i 2011 må vi på det sterkeste beklage at dere opplevde urett og at det den gangen ikke ble ryddet opp i til det beste for dere ( . . . ) Vi tør med dette håpe på at vi sammen i forsonende ånd kan legge bak oss det som inntil nå har vært uoppgjort. Vi har refundert betalt husleie for august 2011 til Karoline.»

PÅ GAMLE TOMTER: I januar 2022 ble Johanne Vaagland med TV 2 hjelper deg til Strandlien 25 som hun forlot i desember 2011. Foto: Ørnulf Riisnæs

Når det gjelder Karolines kritikk mot utleier om avtalebrudd og at hun fikk et annet rom enn hun var lovet, svarer Somiga-sjefen i dag at det skyldtes «kommunikasjonssvikt».

Utleier sin versjon av konflikten om en ripe i bordet hos Johanne, er at siden ingen meldte seg som ansvarlig måtte alle leietakerne i kollektivet regne med «solidarisk ansvar.» Han legger til at kravet ble trukket.

Forbrukerrådet: – Bør egentlig ikke signere

I leiekontrakter i Strandlien kreves blant annet at leietaker har solidarisk ansvar hvis vannrør fryser; at gjester ikke kan bruke husets wi-fi, og at utleier har fri tilgang til fellesområder i kollektivet.

TETT OG FARGERIKT: En av sidene i en leiekontrakt fra Somiga Eiendom AS. Dette er utleiers egne uthevinger. Foto: Fredrik Drevon

I de kompakte og svært detaljerte kontraktene er skriften uthevet i en rekke ulike farger, kursiver og tykkelser.

Caroline Skarderud, jurist i Forbrukerrådet, har lest noen av kontraktene til Somiga Eiendom.

– En sånn leiekontrakt der all teksten er tettpakket i liten skrift er noe man egentlig ikke bør signere. Fordi du bør forstå det du signerer på, og hvis det er pakket inn mange plikter som utleier har mer eller mindre rett til å putte inn, så kan man være litt i saksa hvis man har signert.

– Når det gjelder vedlikeholdsplikter kan utleier kreve ganske mye av leietaker, men det er strenge regler i husleieloven rundt det å ta seg inn i boligen, sier Skarderud til TV 2 hjelper deg.

ADVARER MOT TETTPAKKEDE KONTRAKTER: Jurist Caroline Skarderud i Forbrukerrådet. Foto: Glenn Aaseby

– Gjester «stjal» wi-fi kapasitet

Utleier svarer at klausulen om solidarisk ansvar skyldes at frosne vannrør kan føre til vannlekkasje hvis leieboerne ved hjemreise slår av all varme i huset for å spare strømkostnader.

SLAPP UT: En student som fortalte om store mengder mugg på rommet hun leide av Somiga Eiendom, har sluppet ut av kontrakten. Foto: Skjermbilde/Fredrik Drevon

Videre skriver han at fri adgang for utleier i kollektivets fellesareal er nødvendig for å opprettholde vaskerutiner.

Han hevder at årsaken til at leietakere ikke får lov til gi nettverkspassord til besøkende er at det kom en rekke klager fra beboere om at en leietaker hadde besøk av flere overnattingsgjester som «"stjal" kapasitet ved nedlastinger av filmer, m.m»

Derfor ble «nevnte klausul inntatt i leiekontrakten til leietakernes beste.»

Etter at TV 2 hjelper deg-episoden Muggent leiemarked ble vist, fikk vi en sms fra studenten som i flere måneder hadde klaget over mugg på soverommet sitt. I meldingen står det at hun:

«( . . . ) slipper ut av kontrakten uten å betale noe mer som resultat av gårsdagens episode! Tusen takk for hjelpen!»

Utleier hevder derimot at muggproblemet i hovedsak skyldes feil bruk av boligen.