Hevder Rashford vurderer United-fremtiden: – Ville ikke blitt lamslått om han dro

Marcus Rashford har hatt en bekmørk sesong for Manchester United. I Manchester-derbyet søndag var de rødes nummer ti benket, enda både Edinson Cavani og Cristiano Ronaldo var ute med skader.

Dagen etter derbytapet melder den anerkjente sportsjournalisten Fabrizio Romano at Rashfords fremtid på Old Trafford er usikker.

– Marcus Rashford vurderer fremtiden sin. Han er bekymret for mangelen på spilletid. Det forteller en kilde tett på Manchester United meg. Rashford har alltid vært profesjonell, men han ønsker klarhet om fremtiden, skriver Romano på Twitter.

– Kilder forteller meg at han er bekymret og forvirret med rollen i laget, legger han til.

Journalisten Andy Mitten, som har dekket Manchester United i en årrekke, sier til TV 2 at han ikke vil bli overrasket om Rashford forsvinner fra United i løpet av karrieren.

– Det er ikke en ideell situasjon for Marcus. Jeg skrev i en artikkel for to måneder siden at jeg ikke ville bli lamslått om han forlater United en gang. Det er ikke noe jeg bare plukker ut av luften. Ingen avgjørelse er tatt, men det er helt normalt at et skifte kan skje når ting går dårlig, sier Mitten.

– At Rashford en gang forlater United kan skje, så klart. Det vil ikke overraske meg. I en ideell verden så fungerer det for ham og United, men det er ikke alltid det blir sånn, legger han til.

Samuel Luckhurst, sjefsjournalist i Manchester Evening News, skriver mandag at det er misnøye hos flere spillere i United-garderoben som følge av laguttak.

PÅ VEI BORT?: Marcus Rashford skal være misfornøyd med hans situasjon i Manchester United, melder Fabrizio Romano. Foto: Jonathan Moscrop

Vært interesse fra Barcelona

Rashford har vært en del av United siden han var åtte år gammel og gått hele veien fra akademiet til førstelaget. Rashfords United-kontrakt går ut i juni 2023, der United har en opsjon på ett års forlengelse.

Den erfarne United-journalisten Mitten sier videre at flere klubber har vist interesse for 24-åringen tidligere.

– Kun Rashford vet hva som skjer fremover. Jeg vet at det i 2019 var mye interesse for ham fra andre klubber, Barcelona, blant annet. I 2018 sa Pep Guradiola at Rashford er den eneste United-spilleren han ville hentet til City om han kunne, sier journalisten.

UNITED-EKSPERT: Journalisten Andy Mitten har fulgt klubben i en årrekke og vet mye om hva som foregår bak kulissene på Old Trafford. Foto: Lars Magnus Igland Røys / TV 2

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt har imidlertid vanskelig å se for seg at Rashford forsvinner fra Old Trafford med det første.

– Nei, egentlig ikke, men jeg har blitt overrasket før. Det ville forundret meg veldig om han drar. Han er i en klubb der han har blitt satt pris på. Motgangen har ikke vart så lenge heller, påpeker Thorstvedt.

– Et negativt signal

Mitten er klar på at det er flere grunner til Rashfords så langt svake sesong, med kun fem mål. Blant annet peker journalisten på managerbyttet og skulderoperasjonen som holdt ham ute i starten av sesongen.

At Rashford ikke startet mot Manchester City mener Mitten var en tydelig beskjed fra manager Ralf Rangnick om at angriperen må forbedre seg.

– Det var et veldig negativt signal. Med Ronaldo utilgjengelig, Martial på utlån, Greenwood utilgjengelig, Cavani skadet, så startet Rashford fremdeles ikke... Det er ikke bra. Men man kan ikke si at det ikke er ufortjent, han har ikke vært god nok, sier Mitten.

Neste sjanse for Rashford å vise seg frem er når Manchester United tar imot Tottenham i Premier League lørdag 12. mars.