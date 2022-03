Frykter amerikansk OL-vinner blir holdt som «gissel» av Russland

Brittney Griner har vunnet to olympiske gullmedaljer for USA i basketball. Nå sitter hun i arresten i Russland etter å ha blitt anholdt på flyplassen i Moskva i februar.

Grunnen til arrestasjonen er at tollmyndighetene pågrep Griner med vape-patroner (elektronisk sigarett journ.anm) som inneholdt cannabisolje.

Det skriver flere medier, deriblant New York Times.

31-åringen ble pågrepet etter funnene i bagasjen ved Sheremetyevo, Moskvas største internasjonale flyplass.

Lørdag kom tollmyndighetene i Russland med en uttalelse, hvor de bekreftet at en «profesjonell basketspiller, som har vunnet to gullmedaljer for USA» var arrestert, uten å navngi hvem.

Det statligeide russiske nyhetsbyrået TASS var imidlertid raskt ute å identifisere at vedkommende var Griner.

Myndighetene har lagt ut en video av en passasjer, som skal være 31-åringen.

Frykter gissel-situasjon

Når hun imidlertid ble arrestert er uvisst.

Lørdagens uttalelse forteller at arrestasjonen fant sted en gang i februar. Hun spilte siste for UMMC Ekaterinburg 29. januar, før ligaen tok en to ukers landslagspause.

Griner har vært inaktiv på sosiale medier siden 5. februar, ifølge den engelske avisen The Guardian.

Flere frykter hun nå kommer til å bli holdt som «gissel» av Putin i Russland.

– Hvis USA vil ha hun ut av fengsel, kommer Russland til å ha noen betingelser. Det kan være fangebytte. Russerne kan også bruke det som en implisitt trussel eller utpressing for å få USA til å gjøre noe, eller ikke gjøre noe. Uansett finner de det nyttig, sier Evelyn Farkas, en tidligere Pentagon-topp, til Yahoo Sports.

En talsmann for Det amerikanske utenriksdepartementet sier i en uttalelse at USA var klar over rapporter om at Griner var arrestert, og at USA yter konsulære tjenester til amerikanere som er arrestert i utlandet.

– I kontakt

Hun har i flere perioder spilt for den russiske klubben UUMC Ekaterinburg, mens den amerikanske ligaen har sesongpause.

Griner risikerer nå fengsel opp mot ti år etter russiske lover. Det er åpnet sak mot den amerikanske basketballstjerna.

Griner sin agent, Lindsay Kagawa Colas, forteller at hun er i kontakt med den arresterte basketballspilleren.

– Vi er klar over situasjonen med Brittney Griner i Russland, og vi er kontakt med henne, familien hennes, NBA og WNBA, lagene hennes og advokater i Russland, sier hun i en uttalelse.