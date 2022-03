John Gunnar (47) fikk uventet flukthjelp fra Ukraina - nå vil han tilbake

Da Russland invaderte Ukraina for to uker siden, måtte John Gunnar Haugenes (47) si farvel til familien og flykte landet. Det ble en dramatisk reise, med uventet hjelp da han trengte det aller mest.

Da russerne rullet over den ukrainske grensen 24. februar, våknet John Gunnar Haugenes (47) av bombesmell.

Sørlendingen fra Tvedestrand befant seg i Kyiv, og så folkemasser som strømmet ut i gatene og tok ut penger fra minibankene.

Sammen med 10-15 andre fikk han haik baki lasterommet på en kassebil, noe som ble starten på en lang og dramatisk reise tilbake til Norge.

– Det har vært veldig tøft, sier Haugenes til TV 2.

Måtte forlate samboer

De første dagene etter invasjonen beskriver han som ekstremt kaotiske.

FARVEL: Her er John Gunnar Haugenes (47) sammen med sin kjære Viktoriia i Kyiv, rett før invasjonen. Foto: Privat

Usikkerheten gjorde at han måtte si farvel til sin ukrainske samboer og svigerfamilien.

De hadde en stor gård å ta seg av, og svigerfaren fikk heller ikke lov til å reise ut av landet.

På dette tidspunktet var det heller ingen som visste hvor fort russerne ville klare å rykke mot hovedstaden.

Dermed ble det til at Haugenes måtte prøve å komme seg ut først.

– Jeg fikk sitte på med en trailer store deler av strekningen, og tok sikte på å komme meg til Ungarn, sier han.

To hindre

Haugenes klarte etter noen dager å komme seg fra hjemstedet til svigerforeldrene cirka 16 mil utenfor Kyiv, til byen Mukachevo, nær grensen.

Der skulle det likevel oppstå to helt andre utfordringer.

– Det var veldig mange rike ukrainere der, så alle hotellene var fullbooket. Det var ingen steder å sove, men resepsjonisten på et av hotellene hadde en venninne som lånte meg et rom, sier sørlendingen.

LITE BAGASJE: Denne kofferten rommet det eneste Haugenes fikk med seg på reisen. Foto: Privat

Dagen etter var målet å komme seg over grensa til Ungarn.

Det skulle bli lettere sagt enn gjort, for her støtte han på et nytt og stort problem.

– Så mørkt på livet

Etter å ha tatt taxi til starten av køene, og deretter gått den lange turen til grensen, viste seg at det kun var personer med bil som fikk krysse grensepostene.

– Da så jeg veldig mørkt på livet. Jeg gikk i kjelleren, og begynte å spørre folk om jeg kunne sitte på. Ingen ville hjelpe meg, og alle ristet på hodet, sier Haugenes.

På en Shell-stasjon i nærheten traff han en mann som heldigvis inviterte ham med i bilen.

Nå var han reddet, trodde Haugenes.

– Da jeg kom frem, skjønte jeg derimot at kona i bilen ikke var fullt så enig.

Redningen

Da håpet om å komme seg inn i nabolandet begynte å svinne, kom en ukrainsk kvinne løpende.

– Hun begynte å snakke med oss, og til slutt fikk jeg sitte på med henne. Det ble en 12 timers biltur der vi ble godt kjent. Det var helt fantastisk å få hjelp, sier Haugenes.

Sørlendingen kom seg dermed over grensen, og tok seg til Budapest før turen gikk videre til hjemlandet.

HYGGELIGE: Haugenes (i midten) traff mange imøtekommende personer på sin ferd mot Ungarn. Denne gjengen hadde akkurat passert grensen, og var lykkelige for det. Foto: Privat

Trygge omgivelser

Når TV 2 snakker med ham mandag, sitter han på kontoret i Tvedestrand og prøver å få bedriften sin på rett kjøl.

Til vanlig jobber Haugenes med å hente inn ukrainere og andre til Norge, for deretter å leie dem ut til de som trenger arbeidskraft.

– Jeg er glad for å være hjemme, og har fått truffet både sønnen min og venner, sier Haugenes.

I skrivende stund har svigerfamilien klart å ta seg til Mukachevo - altså den samme byen nær grensen han selv var i.

Vil tilbake til Ukraina

Haugenes sier det var godt å komme hjem til Norge, men sier han tenker mye på katastrofen i hjemlandet og samboeren.

– De har sett raketter på himmelen, og hører fly og bomber hele tiden. De har til og med sett tsjetsjenske soldater hoppe i fallskjerm rett ved siden av huset deres, sier han.

I UKRAINA: Her er Haugenes sin samboer Viktoriia, sammen med familien sin. De måtte bli igjen i det krigsherjede landet, og prøver nå så godt de kan å komme seg i sikkerhet. Foto: Privat

Nå har sørlendingen vendt blikket mot landet han forlot. Målet er å samle nok penger til å skaffe en buss han kan bruke til å kjøre inn i Ukraina og hente flyktninger.

– Nå må jeg først hjelpe meg selv, så vil jeg hjelpe ukrainerne. Jeg har lyst til at mange skal få oppleve Norge, og jeg tror det er mange som vil ønske dem velkommen. Det er mange av dem som kan gå rett inn i jobb her, sier han.

– Alle hater ham

– Du som har sett krigen på nært hold - hva tenker du om det som skjer der nede nå?

– Jeg håper i det ytterste at ukrainerne klarer å kjempe imot. Putin vil aldri vinne i Ukraina. Han kommer til å ha intern borgerkrig resten av tiden, ettersom alle hater ham. Jeg håper det ikke drar ut, slik at det blir mye lidelse for menneskene som er der.