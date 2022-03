De som jobber med bilberging hadde et travelt år i 2021. Tall fra forsikringsbransjen viser nemlig at antall veiassistanser og bilberginger økte med 20 prosent, sammenlignet med året før.

I fjor ble 251.653 veihjelp- og bilbergingsoppdrag dekket over forsikringen. Det er en økning på 43.225 oppdrag fra 2020.

Og her merkes det stadig økende antallet elbiler godt. Med flere elbiler på veiene er det flere som trenger hjelp til batterilading og transport av bil med flatt batteri.

Elbilene har samme dekning

– Å kjøre bilen tom for bensin eller diesel langt fra nærmeste bensinstasjon er en klassiker. Nå merkes det også at folk kjører batteriene tomme på elbilen. Elbilene har samme dekning på ordinær forsikring og mulighet for å tilkalle redningsbil i slike tilfeller, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.

Når elbilene står for rundt 80 prosent av alt nybilsalg i Norge nå, betyr det at vi også har mange ferske elbileiere. Det øker faren for at noen feilberegner rekkevidden og ikke får ladet tidsnok.

Mye hjemmekontor? Da kan faktisk bilen din få problemer

Kommer du til ladestasjonen med nesten tomt batteri og finner denne meldingen – da kan du fort ha et problem. Illustrasjonsfoto.

Lade når du kan

Ikke rent få elbileiere opplever også problemer på ladestasjonene. Enten at laderne ikke virker – eller at bilen ikke får kontakt med ladestolpen. Har man da svært lite strøm i batteripakken, blir det fort problemer.

En viktig leveregel her er at man bør lade når man kan – ikke når man må. Særlig på utfartsdager, kan det være køer på enkelte ladestasjoner. Da er det lurt å ha muligheten til å kjøre videre, hvis det er lang ventetid.

Strekker du det maksimalt og kjører inn på ladestasjonen nesten uten strøm, har du fort et problem. Da må du pent vente, uansett hvor lang tid det tar.

– Har du uflaks, sier det bare «klikk»

Mange nye elbiler ut på norske veier, gjør også at det er mange ferske elbileiere der ute.

Frykter å gå tom

I en landsrepresentativ undersøkelse If og YouGov gjennomførte i fjor, svarte to av ti at de frykter å gå tom for drivstoff eller strøm, langt vekk fra bensinstasjon eller ladepunkt.

– Veihjelp, med en egenandel på noen hundrelapper, er en del av kasko- og delkaskoforsikringen hos norske forsikringsselskaper. Ved veiassistanser er det gjerne noen årsaker som utmerker seg: Punktering, flatt batteri, startvansker, utelåsing og motorfeil, sier Sigmund Clementz.

Derfor bør du være forsiktig før du hjelper naboen

Video: Første gangen endte det i konkurs – nå kommer Fisker tilbake