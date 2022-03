Vilde Nilsen i tårer etter fiasko: – Det føles som hjertesorg

Langrennsløperen Vilde Nilsen var langt nede etter at hun brøt overraskende 15 kilometer klassisk i Paralympics i Beijing mandag.

– Det føles ekstremt kjipt. Det er en distanse jeg har trent og gledet meg til i to år og lagt inn så utrolig mye energi og tid i. Det føles som hjertesorg. Det føles som at noen har slått opp med meg. Det er dette som er jobben min, og det er ekstremt tøft å svelge dette, fortalte hun gråtende til NRK.

Nilsen var siste startende i stående klasse. Etter fem kilometer sluttet tiden hennes å bli oppdatert, og det ble etter hvert klart at hun hadde brutt. I likhet med flere av de funksjonsfriske utøverne i OL kan høyden og forholdene på arenaen i Zhangjiakou ha spilt inn for Nilsen.

– Det går bra med Vilde, men hun er lei seg. Det var ikke den starten vi håpet på, sa trener Magnus Evenby til NRK.

Øvelsen ble vunnet av Natalie Wilkie fra Canada. Sydney Peterson fra USA tok sølvet, mens canadiske Britanny Hudak kom på bronseplass.

– Lugget i skiene

Evenby forklarte at Nilsen følte seg tung gjennom hele konkurransen.

– Jeg ble glidd fra av folk som bruker én stav. Det lugget i skiene, og det stoppet nesten helt opp. Jeg snublet nesten tre-fire ganger i løypa, erkjente 21-åringen.

– Det føles som at ingenting er ordentlig forberedt, la hun hun.

21-åringen fra Tromsø er en av Norges klareste gullfavoritter, men spørsmålet før start var hvor godt hun tålte høyden i Beijing. Hun ble også koronasmittet en måneds tid før avreise til Kina. Det ble imidlertid meldt at hun var i god form.

Lite høyde

– Vi har nok ikke hatt den beste oppladningen, når vi bare har vært i høyden nesten fire uker til sammen i mitt liv, i hvert fall, sier Nilsen.

Trener Evenby påpeker at det er mange på laget som har lite erfaring med høyde, men sier også at han tror det er flere usikkerhetsmomenter rundt mandagens konkurranse for Nilsen.

Nilsen tok to gull under VM i snøsport på Lillehammer i januar. Fra før har hun sølv fra Paralympics i 2018 og fire gull fra para-VM i 2019.