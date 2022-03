Med dette ble forsøkene på evakuering av sivile igjen avbrutt.

– Den seneste bølgen med missilangrep kom da mørket falt på, sa president Volodymyr Zelenskyjs rådgiver Oleksij Arestovitsj på ukrainsk TV søndag. Ifølge ham er blant annet utkantene av Kyiv, byen Tsjernihiv i nord, Mykolajiv i sør og Kharkiv i øst, landets nest største by, blant byene som ble utsatt for kraftige angrep.

SØRGER: Faren til en tenåring gråter over sønnens livløse kropp i den ukrainske byen Mariupol, som denne helgen har blitt spesielt hardt rammet av angrep fra russiske styrker. Foto: Evgeniy Maloletka / AP

Utkanten av Kyiv, nordlige Chernihiv, sørlige Mykolaiv, Mariupol og landets nest største by Kharkiv er de som har blitt hardest rammet av intensiveringen av russiske angrep natt til mandag, ifølge den ukrainske presidentens rådgiver Oleksiy Arestovich.

Ifølge det britiske forsvarsdepartementet er dette en del av russernes taktikk.

– Dette er sannsynligvis et forsøk på å ødelegge den ukrainske moralen, uttalte de da krigen gikk inn i dag nummer tolv.

HJELP: Her blir en kvinne båret av ukrainske soldater på ve ut fra byen Irpin, i utkanten av Kyiv, søndag. Foto: Oleksandr Ratushniak

– Minimal fremgang

Ifølge en rapport publisert av forsvarsdepartementet i England, har russiske styrker ikke oppnådd det de håpte på i løpet av denne helgen.

– Russiske styrker har sannsynligvis gjort minimal fremgang på bakken i løpet av helgen. Det er høyst usannsynlig at Russland har oppnådd sine planlagte mål til dags dato, skriver forsvarsdepartementet på Twitter.

Videre står det at russiske angrep de siste 24 timene har rammet Kharkiv, Mykolaiv og Chernihiv, men at Mariupol har blitt spesielt hardt preget.

– Det er høyst usannsynlig at Russland har nådd målene de hadde satt seg til nå, heter det i oppdateringen.

En mann sykler foran røyken fra en bombet fabrikk i Irpin. Foto: Emilio Morenatti / AP

Ukrainas regjering advarer imidlertid mot at russerne er i ferd med å omgruppere seg, i forberedelse på en storstilt offensiv mot Kyiv.

– Vi oppfatter at kampen om Kyiv er en nøkkelkamp de neste dagene, siterer nettavisen Ukrainska Pravda en rådgiver i det ukrainske innenriksdepartementet på.

Amerikanske Institute for the Study of War (ISW) slutter opp om vurderingen. I en rapport fra søndag skriver ISW at russiske styrker brukte døgnet i forveien på å samle seg og forberede nye angrep mot Kyiv, Kharkiv og Mykolajiv.

– Generalstaben for det ukrainske forsvaret melder om stor russisk tilstedeværelse vest for Kharkiv, som den regner med vil innlede en bred offensiv sørvestover mot Dnepr-elva.

Over 1,5 millioner mennesker har i løpet av de siste ukene måttet flykte landet, og FN har omtalt det som den raskest voksende flyktningkrisen i Europa siden andre verdenskrig.

BOMBET: En død mann i ruinene av av Ukrainas nest største by Kharkiv. Foto: Marienko Andrew / AP

Mer enn 20.000 utlendinger har vervet seg

Rundt 200.000 mennesker er fremdeles fanget i havnebyen Mariupol, som denne helgen har preget nyhetsbildet etter nådeløse angrep fra russiske styrker. Byen er uten strøm og vann, i ferd med å gå tom for mat og det rapporteres om lik som ligger strødd rundt i gatene.

Ifølge den ukrainske utenriksministeren Dmytro Kuleba har over 20.000 utlendinger fra 52 forskjellige land vervet seg som frivillige.

OPPFORDRING: Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba oppfordrer ukrainere i andre land til å kjempe for medlemskap i EU. Foto: TV 2

– I dag er hele verden på Ukrainas side, ikke bare gjennom ord, men gjennom handling, sa Kuleba i et intervju sendt på ukrainsk TV søndag kveld, dette melder Washington Times.

Han nevnte ikke hjemlandene til de frivillige, og sa at noen av landene forbyr sine innbyggere å kjempe for andre land. Kuleba oppfordret også ukrainere i andre land til å starte demonstrasjoner for at landet skal oppnå medlemskap i EU.

Russland rekrutterer syriske soldater

Ifølge flere amerikanske tjenestepersoner kommer Russland til å rekruttere syriske soldater til Ukraina-krigen, dette skriver The Wall Street Journal. Soldatene skal ifølge avisen være drevne i urban krigføring, og har kjempet for president Bashar al-Assad i den syriske borgerkrigen gjennom flere år.

Det er uvisst hvor mange soldater det er snakk om, men flere av dem skal allerede befinne seg i Russland for å forberede seg på å ta del i konflikten.

Håpet til russiske styrker er at de syriske soldatenes ekspertise innen urban krigføring skal kunne gi dem en fordel i Ukraina, opplyser tjenestepersonene.

Stanser eksport av mat

Ukraina har stanset eksporten av enkelte matvarer, kunngjorde regjeringen søndag. Eksporten av «kjøtt, rug, havre, bokhvete, sukker, hirse og salt» vil bli satt på pause, heter det i en uttalelse. Eksporten av hvete, mais, høns, egg og olje blir samtidig kun tillatt på tillatelse fra finansdepartementet, skriver CNN.

Årsaken er at dagligvarebutikker i hele landet er i ferd med å gå tomme for mat, fordi forsyningskjedene er under press fra den russiske invasjonen.