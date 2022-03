Kraftig oljeprishopp – opp nesten 9 prosent

Prisen på nordsjøolje skjøt i været etter at markedet åpnet mandag. En halvtime etter åpning hadde den steget med nesten 9 prosent til nesten 129 dollar fatet.

På toppen like etter åpning var prisen 139 dollar fatet, en stigning på 18 prosent, ifølge Bloomberg.

Prisøkningen kom etter en økning på 21 prosent i forrige uke. Også prisen på amerikansk WTI-olje steg med rundt 10 prosent, og toppet seg på nesten 128 dollar per fat. CNBC skriver at det er den høyeste prisen på WTI-olja på 13 år.

Av Bloomberg knyttes prisstigningen til diskusjoner mellom USA og allierte om et mulig handelsforbud for russisk olje, som svar på Russlands invasjon av Ukraina.

Vil forby russisk olje

I et intervju med CNN sa USAs utenriksminister Antony Blinken at landet jobber med å utforske mulighetene til å boikotte russisk olje i et forsøk på en ytterligere straff mot Russland.

Blinken sa at han i går snakket med presidenten og andre medlemmer av kabinettet om et forbud mot russisk olje.

– Vi snakker nå med våre europeiske partnere og allierte for å se på en koordinert måte på utsiktene til å forby import av russisk olje samtidig som man sørger for at det fortsatt er en passende tilgang på olje på verdensmarkedene, sa Blinken til nyhetskanalen.

Kommentaren fra utenriksministeren kom flere dager etter at Biden-administrasjonen virket til å underspille sin åpenhet om å sanksjonere russisk olje, ifølge nyhetskanalen. Russland er verdens nest største eksportør av olje, etter Saudi-Arabia.

Vil erstatte med amerikansk olje

De siste dagene har både demokratene og republikanerne etterspurt sanksjoner mot russisk olje.

– Vi bør ikke tillate Vladimir Putin å ha makt til å noen gang øke gasspriser for amerikanere ved å avskjære oss på et tidspunkt, nå eller i fremtiden. Så vi avskjære ham nå og erstatte den med amerikansk olje, og ha en buffer mellom den tiden produksjonen starter opp og tiden da vi stopper importering av russisk olje, sa republikanske senator Marco Rubio.

På slutten av fjoråret var Russland verdens fjerde største eksportør av råolje og petroleumsprodukter etter Canada, Mexico og Saudi-Arabia, ifølge amerikanske myndigheter.