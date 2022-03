Zuccarello tilbake på isen – to assist i tap for gamleklubben

Mats Zuccarello var tilbake på isen etter å ha stått over forrige kamp med skade, men han kunne ikke hindre at Minnesota Wild tapte 3-6 for Dallas Stars.

Wild er inne i en dårlig periode og gikk på sitt åttende tap på de ti siste kampene. For Zuccarello ble det intet hyggelig møte med hans forrige klubb, selv om han noterte to assist i en forrykende sluttspurt.

Kirill Kaprizov reduserte to ganger i sluttminuttene, begge ganger med assist fra Zuccarello, og Wild jaget på stillingen 3-4 utligning før Stars scoret to ganger i tomt bur.

På stillingen 1-4 tok Wild ut keeper tidlig og spilte med en ekstra utespiller. Det ga redusering 3.41 minutt før slutt da Zuccarello startet en kontring og Kevin Fiala satte opp Kaprizov. 1.57 før slutt ble det 3-4 da Zuccarello fintet skudd og slo en perfekt pasning til Kaprizov ved lengste stolpe.

Etter flere ganger å ha bommet på det tomme Wild-buret med langskudd traff gjestene to ganger i kampens siste drøye minutt. Jason Robertson fullførte sitt hattrick da han fastsatte resultatet.

Kølla brakk

Zuccarello spilte 23.09 minutter og var på isen ved tre av baklengsmålene, det første da Riley Tufte satte inn 3-1. Zucarello kastet seg inn i en duell med Tufte ved stolpen i kampen om en retur, men greide ikke å hindre ham i å pirke pucken i mål.

Nordmannen var i begivenhetenes sentrum også da Robertson økte til 4-1 snaut halvveis i midtperioden.

Det startet med at kølla til Zuccarello brakk da han gravde ut pucken ved vantet i angrepssonen. Stars kontret mens han hentet en ny kølle. Nordmannen var nær ved å stoppe angrepet, men han tapte en duell før pucken havnet hos Roope Hintz. Han la den igjen til Robertson, som scoret forbi en delvis dekket keeper Kaapo Kakhonen.

Zuccarello var også på isen da Jamie Benn punkterte kampen med 5-3-målet i tomt bur 1.05 før slutt.

Nico Sturm ga Wild ledelsen midtveis i første periode, men vendte kampen med to mål i overtallsspill rett før og etter første pause. Joe Pavelski utlignet tre sekunder før slutt i første periode.

Fryseboksen

Robertson satte inn 2-1 etter 1.38 i midtperioden. Da satt Zuccarello i utvisningsboksen, men ikke for noe han selv hadde gjort. Han sonet en lagstraff.

Tufte økte ledelsen bare halvannet minutt senere, og da Robertson scoret sitt annet mål for kvelden var kampen langt på vei avgjort.

Wild skapte likevel spenning, før de to sene baklengsmålene. Robertson gjorde hattrick for annen gang på tre dager. Han gjorde det også mot Winnipeg Jets fredag.

Zuccarello har hatt en strålende sesong for Wild og er i rute til å slå sin personlige poengrekord i grunnspillet. Han mangler kun fem poeng for å slå 61 poeng, som han fikk for New York Rangers i 2015/16-sesongen.

Han var Stars-spiller noen måneder i 2019 etter årene i Rangers, før han signerte for Wild.

