– Ikke noe stille sted for dere bortsett fra graven

Sent søndag kveld ble det rapportert om en opptrapping av russiske angrep mot boligområder i flere ukrainske byer.

– Den siste bølgen av missilangrep kom da mørket la seg, sier ukrainske presidentrådgiver Oleksiy Arestovich, ifølge nyhetsbyrået AP.

De rammede områdene skal være utkanten av Kyiv, nord i Chernihiv, sør i Mykolaiv og landets nest største by Kharkiv. I sistnevnte by ble et TV-torn søndag kveld skutt ned.

I kveldens tale til det ukrainske folk snakket Ukrainas president Volodymyr Zenlenskyj direkte til russiske tropper. Han advarte dem kraftig mot å begå krigsforbrytelser i landet, og sa at dette kommer til å koste dem livet.

– De vil drepe enda flere

– Hvor mage familier som dette har dødd i Ukraina? Vi kommer ikke til å tilgi. Vi kommer ikke til å glemme. Vi kommer til å straffe alle som begikk forbrytelser under denne krigen. På vårt land, sa Zelenskyj, og fortsatte:

– Det kommer ikke til å bli noe stille sted på jorden for dere, bortsett fra graven.

Videre sa han at det virker som om det russerne til nå har gjort på ukrainsk jord i løpet av de siste elleve dagene ikke er nok for dem.

– Ikke nok ødelagte plasser. Lemlestede liv. De vil drepe enda flere, sa Zelenskyj.

Han ba igjen vestlige ledere om å stå enda hardere opp mot Putin, og sa at de aggressive angrepene er et klart signal til vesten om at sanksjonene som frem til nå har blitt ilagt Russland ikke strekker til.

Møtes i FNs domstol

Etter påstander om folkemord stilles Russland for den internasjonale domstol. Mandag kommer Ukraina til å be FNs øverste domstol om å ta en nødavgjørelse på at Russland må stanse invasjonen av landet, ifølge Reuters.

Argumentet for dette skal være Moskvas feilaktige tolkning av folkemordsloven.

Til tross for at land normalt sett følger avgjørelsene til FNs domstol, finnes det likevel ingen garanti for at Russland kommer til å stanse invasjonen av Urkaina.

Russlands president Vladimir Putin har tidligere uttalt at «spesiell militær handling» er nødvendig for å «beskytte mennesker som har vært utsatt for undertrykkelse og folkemord» i det østlige Ukraina. Her refererer han da til ukrainske borgere som har russisk som første eller eneste språk.