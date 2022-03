Seieren glapp for Hovland i Florida – klatrer til topp tre på rankingen etter 2.-plass

Hans birdieputt på siste hull hadde riktig retning, men stoppet 30 centimeter før hullet. Dermed var seiershåpet ute. Han delte 2.-plassen med Billy Horschel og Tyrrell Hatton.

Fem bogeyer på de elleve siste hullene ble for mye for Hovland, som hadde to slags ledelse så sent som etter 11. hull på avslutningsrunden. En lei tendens til å havne i sandgravene ødela for Hovland da alt skulle avgjøres i turneringen med total premiesum på 12 millioner dollar.

Etter å ha gått de to første rundene på 69 og 66 slag brukte han 75 og 74 slag på de to siste. Totalt endte han fire slag under par. Scheffler var åtte slag bak Hovland halvveis i turneringen, men avsluttet med 68 og 72 slag.

Scheffler, som Hovland gikk den siste runden sammen med, framsto tidlig som den farligste konkurrenten, ettersom de to spillerne som delte ledelsen før siste dag fikk en marerittstart på siste runde. Etter hvert utviklet det seg til en spennende innspurt mellom mange spillere.

Horschel meldte seg på igjen med en god avslutning, og først da han misset birdieputten på siste hull kunne Scheffler juble for seier. Hovland klatrer med sin 2.-plass til tredjeplass på verdensrankingen.

I sanden

Hovland gikk de seks første hullene søndag på par, men så fikk han inn dagens første birdie på sjuende hull. Da var han plutselig i to slags ledelse.

Hovland måtte tåle bogey på de to neste hullene etter å ha havnet i sandgraven begge ganger. Likevel ledet han fortsatt. Da han fikk inn en birdieputt på 11. hull ledet han igjen med to slag.

Den norske golfstjernen fortsatte å lage trøbbel for seg selv med dårlige utslag, og på 13. hull havnet han i sanden igjen. Han så ut til å ha ordnet opp med et flott innspil som ga ham birdiesjanse, men han måtte putte tre ganger. Frustrert kastet han ballen i vannet etter sin tredje bogey for dagen. Dermed var han likt med Scheffler og Chris Kirk.

På 15. hull havnet Hovland igjen i en sandgrav. Han var nær ved å finne hullet rett fra sanden, men igjen misset han en kort parputt, og etter nok en bogey var han bak Scheffler.

Rett etter fikk Gary Woodland inn en eagleputt på 16. hull og spratt rett opp i ledelse, to slag foran Hovland.

En bogey for mye

Nordmannen ga seg selv en eaglesjanse på det 16. hullet, men fikk den ikke inn. Med birdie klatret han likevel til topps igjen, likt med Scheffler, ettersom Woodland fikk dobbeltbogey på 17. hull.

Hovlands problemer på siste halvdel av banen i Orlando fortsatte da han feilet med utslaget på 17. hull og havnet veldig vanskelig til i en sandgrav rett ved vannet. Han endte med en parputt fra 15 meter og kunne ikke unngå en ny bogey.

Dermed var han før siste hull på delt 2.-plass med tre andre spillere, ett bak Scheffler.

Nordmannen ledet turneringen halvveis etter storspill fredag med fantastisk putting. Han var oppe i fire slags ledelse halvveis på lørdagens runde, men fikk store problemer siste halvdel av runden på en dag da putteren var blitt iskald. Fire bogeyer på de åtte siste hullene sendte ham ned til 3.-plass.

Marerittstart

Den amerikanske duoen Talor Gooch og Billy Horschel gikk ut med ett slags ledelse på Hovland før søndagens avsluttende runde, men begge spilte seg ut av seierskampen med en elendig start på runden.

Gooch var sju slag over par halvveis på runden, Horschel var fem slag over par etter ti spilte hull. Begge måtte tåle dobbeltbogeyer. Horschel meldte seg på igjen med godt spill da Hovland og de andre fikk trøbbel på siste halvdel.

Turneringen i Orlando har navn etter golflegenden Arnold Palmer, og er kjent for å tiltrekke seg flere av de største navnene i golfverden. Kommende uke venter en enda større turnering i Ponte Vedra Beach, også det i Florida. Players Championship enorm prestisje og total premiesum på 20 millioner dollar.

