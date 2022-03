– Vi er langt unna en avslutning på denne krigen

Ved midnatt natt til mandag er krigen inne i sitt 12. døgn. Men oberstløytnant Geir Hågen Karlsen tror vi dessverre er langt unna en avslutning på krigen.

– For at krigen skal stoppes må en av partene komme så langt militært at det er grunnlag for en fredsavtale. Og vi er nok langt, langt unna det per nå, sier Karlsen til TV 2.

Søndag uttalte Russlands president, Vladimir Putin, i en samtale med Tyrkias president, Recep Tayyip Erdogan, at han ikke gir seg med bombingen før Ukraina legger ned våpnene.

Sent søndag kveld svarte Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, at selv om det er tilgivelsens dag så vil de aldri tilgi.

– Vi vil ikke tilgi for de hundrevis av ofrene og de tusen som lider av denne krigen. Ikke i dag, ikke i morgen, aldri, uttalte Zelenskyj sent søndag kveld.

KJEMPER: Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, nekter å tilgi og nekter å gi opp. Foto: AP

– Hardere kamper og større tap

Oberstløytnant Karlsen tror at Russland den kommende uken trolig vil fortsette primært angrepene sine mot Kyiv.

– Men det vil nok ta lang tid å ta Kyiv, da det er en stor by. De har gjort stor framrykning i sør og vi forventer at dersom de tar byen Mykolaiv at de fortsetter vestover og tar byen Odessa etter hvert, sier Karlsen.

FLUKT: Søndag benyttet ukrainere av en improvisert sti under en ødelagt bro under flukten fra byen Irpin, nær Kyiv. Foto: AP Photo/ Oleksandr Ratushniak

Når det gjelder Putins plan tror Karlsen, som også er hovedlærer ved Forsvarets høyskole, at han vil fortsette kampene, men at de trolig blir enda hardere.

– Denne uken vil vi kanskje se hardere kamper i og rundt byene og større tap, sier oberstløytnanten.

– Jeg tror vi kan få mange overraskelser framover

Sjef for seksjon for landmakt Palle Ydstebø ved krigsskolen tror også det blir harde kamper fremover.

– De fortsetter mot Kyiv, som er det store målet for dem. Vi ser tendenser til at de rykker fra sør, der de har hatt en del framgang nordover.

Han forteller at russerne antagelig forsøker å avskjære de ukrainske styrkene fra resten av landet.

– Byene vil være spesielt utsatt, og fortsatt utsatt for artilleribomber. Vi kan forvente store sivile tap fremover, selv om det ikke har blitt skikkelige bykriger enda.

BOMBARDERT: En mann sykler for livet for å komme seg bort fra en fabrikk som ble bombardert i Irpin, i utkanten av Kiev, søndag. Foto: AP Photo/Emilio Morenatti

Venter mange overraskelser

Søndag kveld meldte sjef, Oleh Synjehubov, for de regionale myndighetene at TV-tårnene i Kharkiv var delvis ødelagt etter et russisk angrep. Mens noen timer tidligere ble det meldt om kraftige angrep nordvest for Kyiv.

BER: Søndag ber en ukrainsk kvinne for fred inne i Saints Peter and Paul Garrison-kirken i Lviv, vest i Ukraina. Foto: AP Photo/Bernat Armangue

– Hvordan vil potensielt sluttspill se ut?

– Jeg tror vi er veldig, veldig langt unna det. Vi har fått oss noen overraskelser allerede, sier Karslen.

Han legger til at det er en dynamikk mellom det som skjer på bakken, det som skjer internt i Russland når folk ser hvor dramatisk dette er og hvor store tapene er og det som skjer i ledelsen i Kreml når de ser tapene, bevegelsene internt i landet og ødeleggelsene i russisk økonomi.

– Så jeg tror vi kan få mange overraskelser framover, sier oberstløytnanten.