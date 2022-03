McTominay svarer på Keane-påstand: – Veldig skuffende hvis folk tror det

Scott McTominay måtte tenke seg nøye om før han svarte da TV-reporteren spurte om det stemte at United-spillerne ga opp.

Etter Manchester Uniteds ydmykende tap for byrival City i derbyet langet Roy Keane ut mot United-spillerne.

– De gav opp. Det er utilgivelig. Måten United tapte på i dag... de stoppet å løpe, de ga opp, spillerne var dårlige. De løp ikke tilbake, og det er helt uakseptabelt. Skammelig.

– City trengte ikke å være på sitt beste. United ga opp, og de burde skamme seg.

LANGET UT: Roy Keane mente at United-spillerne ga opp i Premier League-kampen mot Manchester City. Foto: NICK POTTS

I et intervju etter kampen ble United-spiller Scott Mctominay konfrontert med påstandene om at de ga opp. Han brukte flere sekunder på å tenke seg om før han besvarte spørsmålet.

– Fra mitt ståsted er det vanskelig å si. Men hvis folk tror det så får det være, folk har lov å ha sine egne meninger. For meg personlig er det er veldig skuffende hvis folk tror det.

McTominay avviste altså ikke påstandene til Keane etter 1-4-tapet på Etihad.

– Jeg må se tilbake igjen på kroppspråk, men det gjør vondt. Det er ikke lett når du gir et lag all verdens tid så blir du straffet. Så enkelt er det.

Keane ga spillerne det glatte lag etter oppvisningen på Etihad.

– Du må løpe og takle. United-spillerne har vist kvalitet opp gjennom årene, men nå har vi sett hvor langt unna de er de andre lagene. Det må ha stolthet. Jeg blir frustrert av å se spillerne. Det var flere av dem jeg tenkte at de aldri burde spilt for United igjen. Det er skammelig at de ikke løper og ofrer seg.

Scott McTominay var en svært skuffet mann etter kampslutt. Han mente Citys tredje scoring var "drepende" for United.

– Det tredje målet tok luften ut av oss. For et enkelt mål å slippe inn. Vi vet at vi må bli bedre på slike små detaljer.

Reporten spurte også om hva som er galt i klubben. Det ville McTominay imidlertid ikke svare på.

– Jeg har ingenting å si om problemer og slike ting. Jeg er bare her for å holde alle samlet. Vi må bare fokusere på oss selv. Vi komme oss ut av dette samlet. Vi kan ikke henge med hodet.