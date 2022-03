Tajik trekker seg som nestleder: – Et stort tap

Statsminister Jonas Gahr Støre sier han vil takke Tajik for innsatsen hun har lagt ned som nestleder. Raymond Johansen sier det er et stort tap for partiet.

Søndag ble det klart at Hadia Tajik trekker seg som nestleder i Arbeiderpartiet, kun fire dager etter at hun gikk av som statsråd.

– Gjennom mange dager har mine feil knyttet til pendlerbolig og skattespørsmål vært omtalt i offentligheten. Jeg erkjenner at jeg har gjort både feil og feilvurderinger, uttaler Tajik i forbindelse med avgangen søndag.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) takker Hadia Tajik for innsatsen hun har lagt ned som nestleder, men har forståelse for beslutningen.

– Hadia Tajik har i kveld informert meg om at hun ønsker å trekke seg som nestleder i Arbeiderpartiet. Jeg har forståelse for beslutningen. Jeg vil takke Hadia for den store innsatsen hun har lagt ned i en årrekke som nestleder for partiet, og jeg vil takke henne for det nære samarbeidet vi har hatt, sier Støre i en uttalelse til NTB.

– Vil være viktig i tiden fremover

Støre omtaler Tajik som en svært dyktig politiker med et sterkt engasjement for Arbeiderpartiet og verdiene til partiet.

– Hun har gjennom sitt arbeid vært med å forme og fornye sosialdemokratiet. Jeg er glad for at Hadia ønsker å fortsette jobben for Arbeiderpartiet og vår politikk fra Stortinget. Jeg vet at hennes kunnskap og erfaringer fortsatt vil være viktig for Arbeiderpartiet i tiden fremover, sier han videre.

FORSTÅR: Jonas Gahr Støre har forståelse for Tajiks avgjørese, og takker henne for arbeidet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Hadia Tajik har vært nestleder i Arbeiderpartiet siden 2015. Søndag kveld gjorde hun det klart at hun trekker seg fra stillingen etter at hun onsdag trakk seg som arbeids- og inkluderingsminister. Bakgrunnen for at hun har trukket seg fra stillingene er at VG for to uker siden avslørte at Tajik i 2006 fikk skattefri pendlerbolig etter å ha levert inn en leiekontrakt som hun aldri benyttet seg av.

– Et stort tap

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen er kortfattet i sin uttalelse til TV 2. I en tekstmelding skriver han at Tajiks beslutning er trist.

– Veldig trist og et stort tap for Arbeiderpartiet, skriver Johansen.

ET STORT TAP: Raymond Johansen sier Tajiks beslutning er svært trist. Foto: Annika Byrde / NTB

Blant Tajiks kommende stortingskollegaer er det i kveld flere reaksjoner.

– En trist dag

– Jeg har ikke annen kommentar enn at jeg respekterer hennes valg, og Hadia Tajik vil gjøre en god jobb på Stortinget, sier stortingsrepresentant Mona Nilsen.

Stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås sier han tar avgangen til etterretning.

Det gjør også stortingsrepresentant Frode Jacobsen, som sier Tajiks beslutning om å trekke seg er et tap for partiet.

– Dette er et stort tap for Arbeiderpartiet og en trist dag, sier Jacobsen.

Stortingspolitiker Marianne Sivertsen Næss sier hun har respekt for Tajiks avgjørelse, og ønsker å legge fokuset på politikken – slik velgerne har blitt lovet.

– Nå må vi se fremover og jobbe videre med å realisere vår politikk, som vi har lovet våre velgere, sier Næss.

MÅ SE FREMOVER: Marianne Sivertsen Næss sier Tajiks avgjørelse må respekteres, at fokus fremover er politiske saker. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Stor gjennomføringskraft

Stortingspolitiker Kari Henriksen sier hun har stor respekt for Hadias avgjørelse ut fra situasjonen hun er i.

RESPEKT FOR AVGJØRELSEN: Kari Henriksen (Ap) sier situasjonen er trist, men at hun har stor respekt for Tajiks avgjørelse.. Foto: Stortinget

– Det er bare trist. I politikken og det politiske arbeidet er hun en av de dyktigste Norge har. Hun har vist at hun har stor gjennomføringskraft for å endre arbeidslivspolitikken til det beste for arbeidsfolk, sier Henriksen.

Hun legger til at Tajiks politiske arbeid vil hun utføre på glimrende måte som representant.

– Lang vei tilbake til toppen

Kommentator i Vårt Land, Emil Andre Erstad, sier han er overrasket over Tajiks beslutning.

– Men når man ser nyheten om at hun ikke ble parlamentarisk leder i Ap, som kom tidligere i helgen, kunne det tyde på en del motstand mot hennes posisjon i stortingsgruppa til Arbeiderpartet, sier Erstad til TV 2.

Han mener helgen har vist at Tajiks politiske karriere står på spill, og at veien tilbake vil bli tung.

– Nå er den politiske fremtiden til Hadia Tajik i fritt fall. Jeg trodde som mange andre at hun ville overleve som nestleder, men når hun ikke gjør det tyder mye på at hennes vei tilbake til toppen vil bli vanskeligere enn det så ut til før helgen, mener han.