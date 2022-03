Krigsdagbok fra Ukraina. Dag 11.

Hjelpeløse hjelpere. Det er det jeg føler vi er av og til.

I våre møter med urettferdighet, håpløshet og nød, kan vi ikke gjøre annet enn å observere.

Observere og fortelle videre, men ikke hjelpe.

For all del, alle jeg treffer her i Ukraina er glade for at vi er her og holder dem med selskap.

Vandrende påminnelser om at verden ikke har glemt dem.

SKJEBNER: Alle flyktningene vi møter i Ukraina har sterke, personlige historier om sine møter med krigen. Foto: Adam Dobby /TV 2.

Noen later også til å tro at russerne kanskje ikke vil bombe akkurat på de stedene der vi journalister er. Der tror jeg imidlertid de tar kraftig feil.

Det kunne vært oss

Jeg har dekket mange kriger og katastrofer og vet at det å fortelle historiene om nøden og fortvilelsen gjør en forskjell i lengden.

Bare på den måten får nordmenn se hva våre øyne ser; hva tragedien i Ukraina handler om:

Mennesker, som oss.

Det kunne vært oss og våre familier som sto der i boblejakkene våre og ventet timesvis i kulden for å få en plass på toget til tryggheten.

PÅ FLUKT: En liten jente fra Øst-Ukraina venter sammen med familien for å komme med toget til Polen. Foto: Adam Dobby / TV 2

Kanskje våre skildringer vil få andre til å hjelpe.

Vondt

Men av og til får også jeg lyst til å gjøre mer.

Kaste kamera og mikrofon og bære bagasjen til den gamle kvinnen. Gi en matbit til familien som står og hutrer. Hjelpe dem å finne et hotellrom for natten eller kjøre dem til Polen selv.

Men jeg vet jeg ikke kan, skal ikke være aktør. Kun observatør, formidler.

Jeg kan bry meg, men ikke være medmenneske.

Det gjør vondt.