Hadia Tajik trekker seg som nestleder

I et brev til sentralstyret i Arbeiderpartiet deler Hadia Tajik at hun trekker seg som nestleder i partiet. Det får TV 2 bekreftet av kilder. DN omtalte saken først.

At Tajik trekker seg som nestleder i partiet skjer kun fire dager etter at hun gikk av som statsråd.

«Onsdag gjorde jeg det kjent at jeg ville gå av som Arbeids- og inkluderingsminister. Da var min vurdering at jeg skulle fortsette som nestleder i partiet. Siden da har jeg spurt meg selv om det var en riktig vurdering», skriver hun i brevet, ifølge DN.

Videre ber Tajik om unnskyldning, og bekrefter at hun har konkludert med å trekke seg fra nestleder-vervet.

«Jeg erkjenner og ser at mine handlinger også påfører mine partifeller og partiorganisasjonen både en belastning og skuffelse. Det er mitt ansvar. Jeg ber om unnskyldning for det. Og jeg er kommet til at jeg vil trekke meg som nestleder», skriver Tajik.

Erkjenner feil

I en uttalelse i forbindelse med avgangen sier Tajik at hun erkjenner sine feilvurderinger.

– Gjennom mange dager har mine feil knyttet til pendlerbolig og skattespørsmål vært omtalt i offentligheten. Jeg erkjenner at jeg har gjort både feil og feilvurderinger, skriver Tajik.

Hun går nå tilbake til Stortinget, i vervet som stortingsrepresentant.

– Jeg vil jobbe hardt for best mulig gjennomslag for partiets politikk og bidra til partiorganisasjonen vår. Det ser jeg fram til. Mitt politiske engasjement har alltid vært uavhengig av de vervene jeg har hatt. At jeg nå fratrer som nestleder endrer ikke min drivkraft for å bidra til nødvendig politisk forandring for landet, sier Tajik.

GÅR AV: Hadia Tajik kunne bare dokumentere å ha pendlet hjem til Stavanger ved sju anledninger. Nå trekker hun seg både som statsråd og nestleder i Ap som følge av skandalesaken. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Gikk av som statsråd

Den tidligere statsråden har vært i hardt vær etter at VG og Aftenposten avslørte at hun i 2006, da hun var politisk rådgiver, fikk pendlerbolig på grunn av en leiekontrakt hun aldri benyttet seg av.

Under en hasteinnkalt pressekonferanse onsdag ettermiddag bekrefter Tajik at hun går av som arbeids- og inkluderingsminister.

Hun har hatt posten siden Jonas Gahr Støre tok over som statsminister i fjor høst.

– Jeg vil ikke tillate at feil jeg gjorde for 15 år siden, skal stå i skyggen for arbeidet regjeringen gjør, sa Tajik onsdag.

ENIG I AVGJØRELSEN: Statsminister Jonas Gahr Støre sa han fortsatt hadde tillit til Tajik, men at han var enig i avgjørelsen om å gå av som statsråd. Foto: Terje Pedersen / NTB

Reiste hjem syv ganger

TV 2 har fått innsyn i reiseregningene fra perioden Tajik var politisk rådgiver for arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen i Stoltenberg II-regjeringen fra 1. desember 2006 til 22. februar 2008.

Oversikten viser at Tajik i løpet av sitt første år kun kan dokumentere å ha pendlet hjem til Stavanger sju ganger.

«Jobben min var i Oslo. Samtidig var det viktig for meg å ha et fotfeste i Rogaland. Jeg var hjemme når jeg kunne, og hadde verv på vegne av Rogaland, blant annet i AUF. Når jeg var i mitt hjemfylke var jeg hos mine foreldre», har Tajik tidligere skrevet i en e-post til TV 2.