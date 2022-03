Tande med første seier etter skrekkfallet: – Helt surrealistisk

Daniel-André Tande gråt av glede da han vant Raw Air-avslutningen i Holmenkollen.

Se gledesscenene i vinduet øverst!



Dette var Tandes første seier etter skrekkfallet i Planica i mars 2021. Tande pådro seg knust kragebein og fire indre hjerneblødninger. Han ble også lagt i kunstig koma.

– Det er helt sjukt. Helt sjukt, sier Tande etter søndagens seier til NRK før stemmer brister.

– Å kunne vinne på hjemmebane i Kollen i dag… Jeg tror ikke det er noe som kommer til å bli bedre enn dette noen gang, for å være helt ærlig, fortsetter dagens vinner.

Johansson: – Det er så ekte

Tande ble løftet opp på gullstol av lagkameratene etter seieren.

– Det er stort. Ikke minst å se hvordan han reagerer på det selv. Det er så ekte og så fantastisk å oppleve. Utrolig fortjent. Jeg føler meg heldig som får stå her og få det så på nært hold, sier Robert Johansson til NRK.

Også landslagssjef Clas Brede Bråthen hadde problemer med å holde tårene borte.

– Det er helt surrealistisk. Bare å se hoppet til Daniel... Denne historien her, det går ikke an å lage sånne filmer. Det blir for dumt. Det er for bra. Jeg har ikke så mye å bidra med jeg nå, beklager, sier Bråthen med blanke øyne.

Hoppet 133,5 meter

Tande-seieren var en overraskelse, men han varslet ambisjoner med et godt hopp på 128,5 meter i første omgang søndag.

Han var nummer fire før finaleomgangen, og hans flotte svev på 133,5 meter klarte ingen av utfordrerne å svare på.

– Det er helt fantastisk. Vi har sett en veldig positiv utvikling for Daniel, sa landslagstrener Alexander Stöckl til NRK.

Stefan Kraft var nummer to etter første omgang. Han falt til 3.-plass i rennet, men forsvarte ledelsen i Raw Air-sammendraget. Han vant Raw Air sammenlagt.

For polakken Kamil Stoch, som ledet etter første omgang og jaktet sin første Kollen-seier, ble finaleomgangen en gedigen skuffelse. Han landet på 118 meter og endte på 15.-plass i det jevne rennet.

Robert Johansson og Halvor Egner Granerud hoppet ganske jevnt og var nummer ti og ni etter første omgang. Etter to omganger var Johansson (9.-plass) 3,5 poeng foran Granerud (10.-plass).

Lørdagens vinner Marius Lindvik fikk det ikke til å stemme søndag, og han endte på 17.-plass etter hopp på 128 og 124 meter.