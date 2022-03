Medier: Nye angrep ved atomreaktor: – Kan føre til storskala miljøkatastrofe

Flere medier melder søndag om at russiske styrker har startet et nytt artilleri-angrep mot byen Kharkiv. Byen er den nest største i Ukraina, og ligger nord-øst i landet.

Den ukrainske avisen The Kyiv Independent skriver at russiske tropper har skutt i nærheten av Kharkivs fysikk- og teknologiinstitutt, som huser en atomreaktor.

Det skaper på nytt frykt for at russiske raketter skal falle på enda et atomanlegg. På instituttet er det store mengder atombrensel, i tillegg til forsøksreaktoren.

– Det faller ny artilleribeskytning ned i ganske nær avstand til reaktoren, forteller TV 2s reporter i Ukraina, Øystein Bogen.

I LVIV: Øystein Bogen rapportererfor TV 2 fra krigen i Ukraina. Foto: Aage Aune / TV 2

Den ukrainske sikkerhetstjenesten i Kharkiv har uttrykt bekymring for angrep i nærheten av reaktoren, som brukes til forskning.

– Kan føre til storskala miljøkatastrofe

Også New York Times skriver at russere har avfyrt skudd mot bygget, som huser den mindre atomreaktoren.

Men på grunn av manglende tilgang på informasjon om alvorlighetsgraden av hendelsen er det uvisst om angrepet har ført til radioaktive utslipp.

I en uttalelse via meldingstjenesten Telegram advarer en ukrainsk nyhetskilde om konsekvensene et slikt angrep kan få.

– Ødeleggelse av atomfasiliteter og lagre kan føre til en storskala miljøkatastrofe, står det i uttalelsen.

Anklager Kreml

Natt til fredag brøt det ut brann like vet et atomkraftverk i den ukrainske byen Zaprorizjzja, etter angrep i området.

Etter flere fryktpregede timer ble det klart at brannen var slukket, men hendelsen vakte internasjonal oppsikt.

Et overvåkningskamera viser atomkraftverket i Zaprorizjzja, der det fredag begynte å brenne etter et militært angrep. Foto: ZAPORIZHZHYA NPP

Den ukrainske presidenten var i dialog med en rekke statsledere verden over i løpet den tiden det fremdeles var uavklart hvilken mulig katastrofe verden kunne stå overfor.

Russerne har tatt over

Ifølge Det internasjonale atomenergibyrået IAEA har russiske styrker skrudd av deler av kommunikasjonslinjene ut av kjernekraftverket Zaporizjzja.

Enkelte mobilnettverk og internettilkoblingen skal være skrudd av, ifølge IAEA-sjef Rafael Mariano Grossi. IAEA sier i en uttalelse at «det ikke er mulig å få pålitelig informasjon gjennom de vanlige kommunikasjonskanalene,» skriver CNN.

Det skal også være problemer forbundet med tilgjengelighet av mat og forsyninger til kraftverket.

Røyk stiger opp fra den skadde bygningen ved atomkraftverket. Det var i et administrativt bygg det brant. Foto: National Nuclear Energy Generating Company Energoatom / Reuters

– Jeg er ekstremt bekymret over utviklingen, sier Grossi.

– For at anlegget skal drives på en trygg og sikker måte, må ledelsen og personalet få utføre oppgavene sine under stabile forhold, uten unødig ytre innblanding eller press, fortsetter IAEA-sjefen, som legger til at kommunikasjon mellom atommyndigheter og kraftverket er en kritisk del av sikkerheten på anlegget.

Zaporizjzja er søndag under russisk kontroll, etter at russiske styrker inntok byen Enerhodar, der kraftverket ligger, på fredag.