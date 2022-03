Gutt (5) flys til sykehus etter trafikkulykke

Søndag ettermiddag rykket nødetatene ut til riksvei 9 i Bygland i Setesdal.

En bil hadde snurret rundt på det glatte føret. Da neste bil stanset opp for å hjelpe, ble denne bilen påkjørt av en buss.



Politiet opplyser at et barn blir fløyet med luftambulanse til sykehus.

– En fem år gammel gutt flys med luftambulanse til sykehus. Skadeomfanget hans er ukjent, sier operasjonsleder Eyvind Formo ved Agder politidistrikt til TV 2.

De andre personene som var involvert i ulykken blir behandlet av helse lokalt i Setesdal.

– Det var syv personer i den ene bilen og fem i den andre. I tillegg var det mange passasjerer i bussen, sier operasjonslederen.

Det er sendt en ny buss til stedet for å frakte passasjerene videre.

Årsaken til at den første bilen snurret er foreløpig ukjent, men i følge politiet var det stedvis glatt veibane på ulykkesstedet.

– Arbeidet på ulykkesstedet pågår fortsatt. Det er mye trafikk ned fra fjellet da det er avslutning på vinterferie i dette området i dag. Trafikken glir saktte forbi ulykkesstedet, sier Formo.

Politiet opplyser at veien trolig blir stengt når tungbilberger er på plass.

Saken oppdateres!