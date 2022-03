Ødegaard feiret scoring med fredsbudskap rett i TV-kamera

Watford - Arsenal 2-3

Martin Ødegaard var igjen svært toneangivende for Arsenal i søndagens 3-2-seier over Watford borte på Vicerage Road.

Etter strålende kombinasjoner med Bukayo Saka kunne Ødegaard bredside inn 1-0-scoringen allerede etter fire minutters spill.

– Vi jobber og trener sammen hver dag, og vi snakker mye sammen. Vi forstår hverandre godt, og det viser seg mer og mer for hver dag som går, sier Saka om samspillet med Ødegaard.



Etter scoringen holdt drammenseren opp to fingre og viste peace-tegnet i TV-kameraet. Også før kampen var det en markering til støtte for Ukrainas krigsofre etter Russland invasjon.

Seks minutter senere utlignet Cucho Hernández på et fantastisk saksespark, men Arsenal var tilbake i ledelsen etter en halvtimes spill. Saka kombinerte fint med Alexandra Lacazette, før han hamret inn 2-1-scoringen på Vicerage Road.

Sju minutter inn i andre omgang økte Gabriel Martinelli til 3-1 for Arsenal etter et nytt lekkert mål. Ødegaard lobbet inn Lacazette, som la igjen til Martinelli. Brasilianeren satte ballen lekkert i krysset fra rundt tjue meter.

Fire minutter før full tid tente Moussa Sissoko poenghåpet for Watford. Den tidligere Tottenham-spilleren tok ned et oppspill innenfor 16-meteren, lurte seg forbi Ben White og la ballen under Arsenal-målvakt Aaron Ramsdale til 2-3. Det ble imidlertid med håpet for Watford, for Arsenal holdt unna og seiret.

Ødegaard ble byttet ut og erstattet med Rob Holding ut i siste spilleminutt.

Arsenal-seieren gjør at London-laget klatrer forbi West Ham og Manchester United og inntar fjerdeplassen. Det er ett poeng ned til Manchester United, som har to kamper mer spilt.

– Jeg er veldig glad for det (topp fire), for vi vet for vanskelig det er å vinne en kamp i denne ligaen. Vi har fire seirer på rad nå, og det er to-tre nye kamper den neste uken, så vi må bare fortsette, men det er også noe vi må forbedre fra denne kampen, sier Arsenal-manager Mikel Arteta.

Watford ligger nest sist i Premier League med tre poeng opp til trygg grunn.

En skade holdt Watford-spissen Joshua King ute av kamptroppen mot Arsenal.