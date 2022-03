Suverene Riiber vant i Kollen

Etter vanskelige forhold i hoppbakken tidligere søndag, gikk Jarl Magnus Riiber ut 43 sekunder bak østerrikeren Mario Seidl i langrennet.

De sekundene var ingen hindring.

Riiber spiste sekunder underveis og var kun 3,1 sekunder bak Seidl ved fem kilometerspasseringen. Ut på den siste runden hadde Riiber gått forbi Seidl, og gikk i ensom majestet frem til mål.



Riiber gjennomførte plettfritt i langrennsløypen og vant suverent, 17,8 sekunder foran Seidl. Jens Lurås Oftebro ble nummer tre, 31,3 sekunder bak Riiber.

Dette var Riibers fjerde strake seier i Holmenkollen, hans andre seier på to dager og hans ellevte for sesongen - og jakter for alvor verdenscuptrofeet i kombinert.

Verdenscuplederen Johannes Lamparter endte på 8.-plass. Han var 87 poeng poeng foran Riiber før søndagens renn. Nå er de nesten likt.

Verdenscupen avsluttes i Schonach neste helg.

Saken oppdateres!