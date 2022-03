Innbytterne reddet Barcelona etter supertalentets tabbe

Det så mørkt ut for Barcelona etter en Pedri-flause, men Ferran Torres og Memphis Depay fikset seier for Xavi & co.

Elche - Barcelona 2-1

Barcelona klatret over Real Betis på LaLiga-tabellen med ettermiddagens 2-1-seier over Elche.

– Herlig action! oppsummerte Jo Nymo Matland i TV 2s studio ved kampslutt.

Barcelona-trener Xavi Hernández var en lykkelig mann etter snuoperasjonen.

– Vi fortjente seieren. Vi skapte mye og vi spilte bra mot et aggressivt Elche. Det var vanskelig for oss i første omgang, men i andre omgang skapte vi mer og kom oss inn i feltet. Dette er en viktig seier for oss, dette er en lagseier, sa Barcelona-sjefen.

– Det var en tett kamp, men vi er veldig fornøyd med seieren. I disse typen kamper ser de etter sjansene sine for å vinne. Vi så etter andre ting i andre omgang, og det ordnet seg, sa målvakt Marc-André ter Stegen.

Det hele startet på dårlig vis for Xavis mannskap, etter at juvelen Pedri serverte hjemmelagets Fidel Chaves, som satte kampens første mål.

Barcelona snudde etter hvert kampen, gjennom mål av Ferran Torres og Memphis Depay.

Stjerneskuddet tabbet seg ut

Bortelaget åpnet best, og første omgangs virkelig store sjanse kom for Frenkie de Jong. Ousmane Dembélé ble spilt fint gjennom og så sitt lobbeforsøk reddet. På returen sto de Jong, men skuddet hans ble hindret på strek av Elche-stopper Diego González.

Drøyt ti minutter senere fikk nederlenderen nok en sjanse til å score oppgjørets første mål. 24-åringen ble sendt gjennom alene mot målvakt Édgar Badia, men også denne gangen ble forsøket hans stoppet.

Rett før pause sjokkerte hjemmelaget Xavis mannskap. I et taklingsforsøk på midtbanen, endte Barcelona-juvelen Pedri opp med å i stedet servere Elche-kant Fidel, som plasserte ballen bak ter Stegen.

ELCHE-ASSIST: Pedris taklingforsøk ble en målgivende pasning for Elches åpningsmål. Foto: Alberto Saiz

Mot spillets gang gikk dermed Elche til pause med en énmålsledelse.

Torres og Depay reddet Barcelona

På timesmerket satt utligningen for Barcelona. Etter et innlegg fra høyresiden, endte et skuddforsøk fra Jordi Alba opp i føttene til innbytter Ferran Torres. Spanjolen, som kom fra Manchester City i januar, hadde lite problem med å pirke inn 1-1.

Gjestene presset på for seiersmålet, og måtte vente lenge. Etter en handssituasjon i 16-meteren til Elche, ropte de blårøde på straffespark. Dommer Alejandro Hernández dømte innledningsvis ingenting, men ombestemte seg etter en VAR-vurdering.

Memphis Depay hamret inn ledermålet og snudde kampen i Barcelonas fordel, til Xavis store fornøyelse.

Oppgjøret endte 2-1, og med seieren klatrer Barcelona opp på en foreløpig tredjeplass i LaLiga foran Real Betis, som spiller mot Atlético Madrid i kveld.

