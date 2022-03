Var i farens begravelse to dager før Kollen-bragden: – Uten ham hadde jeg ikke stått her

På selveste femmila i Holmenkollen tok Martin Løwstrøm Nyenget sin aller første verdenscupseier. I seiersintervjuet sa han at det har vært noen ekstremt tøffe dager i oppladningen til femmila.

– Det er noe jeg har jobbet for lenge. Det har vært to tøffe uker før dette. De som kjenner meg godt vet hvordan det har vært, sa vinneren til TV 2 etter målgang.

Senere åpnet femmilsvinneren opp om de tøffe dagene. Løwstrøm Nyenget bekrefter til TV 2 at faren nylig gikk bort og ble begravet fredag, kun to dager før Kollen-seieren.

– Fredag hadde vi en fin begravelse for min kjære pappa. Det var utrolig spesielt. Det var en fin avslutning på noe som tok slutt altfor, altfor fort, sier Løwstrøm Nyenget til TV 2.

– Pappa har betydd alt. Det er mitt stor forbilde, og han har etter hvert blitt min beste venn også. Han blir savnet, helt klart. Han blir aldri glemt, det skal jeg love deg.

– Hva er du laget av?

– Akkurat nå er det noe spesielt, tror jeg. Jeg er overrasket over meg selv.

PEKTE MOT HIMMELEN: Martin Løwstrøm Nyenget pekte mot himmelen etter seieren i Holmenkollen. Foto: Terje Pedersen

– Uten ham hadde jeg ikke stått her

Løwstrøm Nyenget takker familien for støtten i den tunge tiden.

– Jeg er selvfølgelig skrudd sammen at ski betyr mye for meg, men jeg har ikke tenkt på det. Hodet har vært på en annen plass. Jeg våknet opp i går etter begravelsen og følte at jeg hadde lyst å gå skitur. Jeg har hatt mye støtte fra familien, som ønsket at jeg skulle gå. Jeg er stolt og rørt over å stå her.

Vinneren på femmila er klar på at seieren betydde ekstra mye etter de tunge dagene.

– Ja, selvfølgelig gjør det det. Familien rundt har vært bestemt på at jeg skal gå. De har heiet som aldri før. Det her betyr enormt mye.

Løwstrøm Nyenget sier til NRK at han aldri hadde vunnet femmila i Holmenkollen uten faren.

– Han og mamma og familien har backet hele familien. Uten ham hadde jeg ikke stått her. Han blir savnet. Dette er vår seier. Egentlig har det ikke gått opp for meg, dessverre. Det går litt av og på. Vi hadde en veldig fin begravelse fredag.

HYLLET: Bestekompisen og komiker Herman Flesvig sendte denne hilsenen til Martin Løwstrøm Nyenget på Instagram etter triumfen. Foto: @hermanflesvig/Instagram

– Kan ikke forestille meg hva han har vært gjennom

Sjur Røthe, som ble nummer to på femmila, hyller den fantastiske prestasjonen til Løwstrøm Nyenget.

– At han har energi til å levere som han gjør på en femmil er helt utrolig imponerende, sa Sjur Røthe til TV 2 etter hans imponerende andreplass.

Simen Hegstad Krüger stiller seg også i rekken av gratulanter.

– Jeg synes vi skal hylle Martin i dag, spesielt etter alt han har vært gjennom de siste ukene. Det er så vanvittig sterkt. Jeg er så stolt på hans vegne. Han er en fantastisk fyr, sier Hegstad Krüger til TV 2, og legger til:

– Jeg kan bare prøve å forestille meg hva han har vært gjennom de siste ukene. Det han får til i dag er helt ubeskrivelig. Det kan bety både ingenting og alt, det som skjer i dag.

Slik var femmila i Holmenkollen!