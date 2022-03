Flere tusen arrestert: – Det var veldig ubehagelig

Flere tusen skal være arrestert i Russland etter demonstrasjoner mot krigen i Ukraina søndag.

TV 2 har vært i kontakt med en av arrangørene bak en av dagens demonstrasjoner.

– Det var veldig ubehagelig. Politiet hadde en taktikk for å splitte folkemengden i to, for å få det til å se ut som om vi var en liten gruppe, sier russiske Andrei.

Grunnet sikkerhetssituasjonen i Russland velger TV 2 å kun omtale ham ved fornavn.

– Jeg er i trygghet nå, men flere demonstranter ble plukket opp av politiet, sier han.

ANTI-KRIG: Det har vært en rekke demonstrasjoner i Russland mot Vladimir Putins invasjon av Ukraina, her demonstrerer de i Moskva 1. mars i år. Foto: Dmitri Lovetsky/ AP

Ifølge Per Erik Solli, militærrådgiver ved Norsk utenrikspolitisk institutt, har det pågått demonstrasjoner helt siden krigen startet.

– Vi har sett fra dag én at det har vært protester i Russland, ikke bare i St. Petersburg, hvor man kanskje kunne forvente det, men faktisk over hele Russland, sier Solli til TV 2.

Han forklarer at det likevel kan se ut til at mange russere støtter myndighetene i landet.

– De indikasjonene som jeg har sett fra Russland-eksperter sier at det antagelig er et flertall av befolkningen i Russland som støtter myndighetene og invasjonen av Ukraina, sier Solli.

Over 4000 personer er arrestert

Demonstrasjonene skal ha skjedd i over 50 byer og politiet skal ha pågrepet over 4000 demonstranter. Det melder den uavhengige organisasjonen OVD-info, som fører oversikt over pågripelser under demonstrasjoner i Russland.

Hittil har nærmere 13.000 russere blitt arrestert for å protestere mot landets invasjon av Ukraina, ifølge organisasjonen.

Men hva slags effekt demonstrasjonene vil ha, mener militærrådgiver Solli at det ikke er enkelt å slå fast.

– Overalt er det rapporter om enkeltpersoner og grupper som protesterer mot invasjonen, men hvordan det vil slå ut nærmere, det vet vi ikke, sier han.

PÅGREPET: Russisk politi pågrep flere demonstranter under en demonstrasjon i St.Petersburg 2. mars i år. Foto: Dmitri Lovetsky/ AP

Straffbart å spre «falske nyheter»

Fredag vedtok nasjonalforsamlingen (Dumaen) i Russland en ny lov som gjør det straffbart å spre det de kaller «falske nyheter» om det russiske militæret. Den nye loven har en strafferamme på 15 år.

Den strenge loven har allerede fått konsekvenser. Kort tid etter vedtaket valgte flere internasjonale medier å kalle hjem sine korrespondenter fra Russland. Britiske BBC, svenske SVT og NRK har alle besluttet å trekke seg ut landet.

Tidligere denne uken sa flere innbyggere i Russland til TV 2 at den nye loven blir brukt for å skremme russerne til å tie - og til å få dem til å ikke demonstrere.

Flere russiske medier har også blitt blokkert i landet. Andrei forteller at de må lure datasystemet til å tro at de befinner seg i et annet land enn Russland, for at de skal få tilgang til artiklene – slik man kan gjøre ved å for eksempel ta i bruk VPN.

– Flere nyhetsnettsteder er blokkert her. Vi må bruke VPN for å kunne lese det, sier Andrei.

Russiske medier må også forholde seg til et forbud mot å omtale invasjonen for krig; i stedet skal krigen omtales som en «militær operasjon».