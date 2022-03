Leteaksjon etter mann som falt fra skip i Lurøy

– Vi fikk melding over Kystradio Nord klokken 11.30 om at et besetningsmedlem på et større fartøy ikke var gjort rede for. Det ble da sendt ut maydaymelding, og søk ble igangsatt, sier redningsleder Tomas Ringen i Hovedredningssentralen Nord-Norge til Rana No.

Det gikk omtrent 10 minutter fra personen sist ble sett til han ikke lenger kunne gjøres rede for, og det deretter ble slått alarm.

– Vi har fått meget god respons på maydaymeldingen, og det er gode søkeforhold i området, sier Ringen og forteller at det er mange som bidrar i søket.

En person i området anslår overfor avisen at det befinner seg omtrent 15 båter i søkeområdet, i tillegg til et redningshelikopter.

(©NTB)