Detaljen vekker avsky: – Det gjør det enda mer usmakelig

Bildene fra pallen etter skrankeøvelsen under World Cup-stevnet i turn i Doha, sjokkerer idrettsverden.

Der står vinneren, ukrainske Illia Kovtun (18). Ved siden av ham står russiske Ivan Kuliak (20), som ble nummer tre. Symbolet på russerens brystkasse er det som vekker avsky.

Der kan man tydelig se en «Z» - som i Russland brukes som en støtteerklæring til Putins krig mot nabolandet.

– Bildene er virkelig ikke noe man ønsker å se på et podium, og det viser hvor lite effektfullt det er å si at utøvere kan delta som nøytrale utøvere. I dette tilfellet får man et symbol som brukes for å vise støtte til krigen mot Ukraina, i stedet for det russiske flagget og en logo, påpeker TV 2 Sportskommentator Mina Finstad Berg.

VEKKER AVSKY: Ivan Kuliaks opptreden stemples som avskyelig. Foto: Skjermdump

At Kuliak bruker symbolet der han står ved siden av en ukrainer, gjør det bare enda verre.

– Det gir en ekstra dimensjon fordi han står ved siden av en som opplever at landet hans blir angrepet og at hans landsmenn bombes, drepes og utsettes for lidelse. Det gjør det enda mer usmakelig, sier hun.

KRIGSSYMBOL: Putins menn bruker «Z»-symbolet aktivt. REUTERS/Alexander Ermochenko

– Tett knyttet til Putin

Finstad Berg mener hendelsen også viser Putins jerngrep om den russiske idretten.

– Det viser at mange russiske utøvere er tett knyttet til regimet. Ikke alle, men russisk idrett generelt er tett knyttet til Putin, påker TV 2s sportskommentator.

– Noe av det viktigste med å utestenge de er fordi det er et forsøk på å ramme Putins regime. Det vil også ramme folk som ikke støtter Putin, men nå er det riktig å gjøre det fordi landet de representerer bryter folkeretten på det groveste. Det blir ekstra tydelig når man har en utøver som viser støtte til invasjonen på seierspodiet. Jeg er spent på hva reaksjonene på dette blir, fortsetter Finstad Berg.

Åpnet disiplinærsak

Kuliak og de andre russiske utøverne ble nektet å konkurrere med flagg og logo, og fra mandag av får ikke utøverne fra landet lenger konkurrere i stevner i regi av Det internasjonale turnforbundet (FIG).

FIG reagerer sterkt på det som beskrives som «sjokkerende oppførsel», og skriver på sine nettsider at de kommer til å opprette en disiplinærsak mot Kuliak.

MEKTIGE MENN: Oligarken Andrey Kostin (til venstre) står ved siden av Vladimir Putin på podiet under Russlands Grand Prix i Formel 1 i 2018. Bak de to står Valtteri Bottas og Lewis Hamilton, som kom på andre- og førsteplass i løpet. Russland får ikke lenger arrangere Formel 1-løp etter angrepet på Ukraina. Foto: REUTERS/Maxim Shemetov

Tette bånd

Det russiske turnforbundet ledes for øvrig av oligarken Andrey Kostin (65). Han står på sanksjonslisten til både USA og EU.

– Det viser det tette båndet mellom oligarkene, Putin og idretten, sier Finstad Berg.

– Kan utøveren ha vært presset til å vise Putin-støtte?

– Det kan være tilfelle, selvfølgelig, men jeg vet ikke om det er et uttrykk for personlige meninger eller noe mer. Vi har sett noen utøvere gå ut mot krigen, og andre som har kommet med støtte til krigen eller en mer subtil støtte til Putin. Det er derfor det er riktig å utestenge alle, man kan ikke skille mellom hvem som har støttet hva, avslutter hun.