Putin: Klar for samtaler med Ukraina og «utenlandske partnere»

Mens kampene pågår for fullt i Ukraina, har Russlands president i løpet av søndagen hatt en samtale med den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan.

Klokken 12.30 var også en samtale mellom Putin og Frankrikes president Emmanuel Macron i gang, ifølge den franske TV-kanalen BMFTV.

Samtalen skal ha vart i én time og 45 minutter, skriver den franske TV-kanalen BFMTV.

– Løyet oss rett opp i ansiktet

Nå har det kommet nye detaljer om innholdet i samtalen mellom Macron og Erdogan.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters, som siterer Kremlin, skal Putin ha sagt at Russland er klare for dialog med Ukraina og «utenlandske partnere».

Til tross for at Putin sier han er klar for forhandling, har han ved en rekke anledninger motbevist dette.

– De har løyet oss rett opp i ansiktet flere ganger, sa Nato-sjef Jens Stoltenberg på en pressekonferanse med nordiske medier i Brussel fredag.

Erdogans beskjed

Putin skal ha lagt til at han håper de som forhandler vil ha en mer konstruktiv fremgang på samtalene.

Erdogan på sin side skal ha formidlet viktigheten av at Putin og Russland godtar avtalen om midlertidig våpenhvile, åpning av humanitære korridorer og at de signerer en fredsavtale, det opplyser det tyrkiske presidentskapet ifølge Reuters.

Den tyrkiske presidenten fortalte Putin at Tyrkia var klar for å bidra til en fredfull løsning på konflikten, og at en midlertidig våpenhvile vil være med å lette bekymringene over den humanitære situasjonen.

– Går etter planen

Søndag kom det meldinger fra byrådet i Mariupol at de var kommet til enighet med Russland om en ny midlertidig våpenhvile, slik at sivile har muligheten til å evakuere.

En lignende avtale ble imidlertid brutt etter kort tid lørdag, men det har foreløpig ikke kommet meldinger om at dette skal ha skjedd søndag.

Ifølge Kremlin fortalte Putin i samtalen med Erdogan at Russland kun er villige til å stanse krigen dersom Ukraina overgir seg, og innfrir Russlands krav.

– Operasjonen går etter planen, skal Putin ha sagt ifølge Reuters.

– Ikke gitt noe håp

Militærrådgiver ved NUPI Per Erik Solli er imidlertid ikke optimistisk etter Putins to telefonsamtaler.

– Samtalene som har vært i dag med president Macron og president Erdogan har ikke gitt noe håp eller fremgang på noe som helst måte, sier Solli til TV 2.

Erdogan, som tidligere har kalt Putin en «venn», snakket sist med den russiske presidenten 23. februar, dagen før Russland invaderte Ukraina.

Erdogan er dermed den tredje Nato-lederen som snakker med Putin siden invasjonen, og følger etter Tysklands forbundskansler Olaf Scholz og Frankrikes president Emmanuel Macron.