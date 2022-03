Nå har opprøret endret Fotball-Norge: – Det er banebrytende

Norges Fotballforbunds ting vedtok søndag at norske lag og klubber ikke skal ha sponsoravtaler med eller treningsleirer i land som bryter menneskerettighetene.

Det ble vedtatt med stort flertall på tinget. Forslagene kom opprinnelig fra Vålerenga Fotball, og det var klart at forbundsstyret også ville støtte dem.

VIFs første forslag gjaldt treningsleirer og treningskamper, mens det andre gjaldt sponsor- og samarbeidsavtaler. Klubbens representant poengterte at Qatar aldri burde fått årets fotball-VM for menn og sa at forslaget er VIFs bidrag til at en slik tildeling ikke skal skje igjen.

«NFF og deres medlemsklubber skal ikke legge treningsleire til land eller spille treningskamper mot landslag fra land der det er dokumentert at det begås systematiske og grove brudd på menneskerettighetene eller krigens folkerett», het det blant annet.

– Et skritt i riktig retning

Det ble foreslått fra salen at grepet om kamper også skulle gjelde klubblag på seniornivå, og dette ble det også enighet om før avstemningen.

Forslaget om treningsleirer og treningskamper ble vedtatt med 163 mot 2 stemmer. Forslaget om sponsor- og samarbeidsavtaler ble vedtatt med 165 mot 1 stemme.

– Jeg synes forslagene som har blitt vedtatt med overveldende flertall er et skritt i riktig retning. Det er bra at fotballdemokratiet bruker virkemidlene man har i kampen mot sportsvasking. At NFF og norske klubber tar kontroll over det de kan kontroller, som sponsorer og hvor man legger treningskampene, er veldig bra. Det viser at den norske modellen har gitt resultater, etter en kampanje som ble startet av supporterne, sier TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg.

– ET SKRITT I RIKTIG RETNING: Mina Finstad Berg er fornøyd med vedtaket mot sportsvasking. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Banebrytende

Hun roser de engasjerte fotballsupporterne som startet grasrotbevegelsen som når har sørget for å endre fotballen.

– Supporter-initiativet har nå blitt offisielle lover og regler i NFF. Det er veldig imponerende av supporterne som har tatt initiativet. Det er bra at forbundet også har kommet med forslag som gjør det enda bedre. Det viser vilje, påpeker Finstad Berg.

– Personlig synes jeg det er fint at man slår fast at det norske landslaget ikke skal til Saudi-Arabia på treningsleir, og at man ikke skal samarbeide med statseide selskaper i slike land. Det er ganske banebrytende at man får et slikt forslag vedtatt, sier hun.

Vedtok Ukraina-resolusjon

Fotballtinget vedtok også en resolusjon som fordømmer krigshandlingene i Ukraina og gjør det uaktuelt å spille kamper mot lag fra Russland og Hviterussland.

Unntaket fra forbudet er barnelag på klubbnivå. Altså er det alle lag på seniornivå og aldersbestemte landslag som ikke skal møte russisk eller hviterussisk motstand i tiden som kommer.

Utestenging av barn har vært et heftig diskutert tema etter at Norway Cup tidligere i uken valgte å stenge påmeldingsmuligheten for russiske og hviterussiske lag.

I resolusjonen slås det fast at Norges Fotballforbund mener det er bra at alle russiske klubblag og landslag er suspendert fra alle Fifa- og Uefa-konkurranser inntil videre.

«Norges Fotballforbund står sammen med norsk idrett i å offensivt støtte internasjonalt koordinerte sanksjoner mot russisk og hviterussisk idrett i tiden som kommer», heter det videre.

NFF poengterer også at flyktninger fra Ukraina ønskes velkommen i den norske fotballfamilien.

