Kilde tok sin første seier i Kvitfjell – vant Super-G-cupen

Aleksander Aamodt Kilde leverte et praktrenn i Super-G i Kvitfjell søndag. Én etter én endte konkurrentene bak hjemmehåpet, som med sin første seier i Kvitfjell også sikret sammenlagtseieren i verdenscupen i Super-G.

– For en drømmedag, altså! Det var det her jeg ønsket da jeg sto opp i morges. Stå her og prate med dere og si at alt funket, sikre krystall og vinne første renn i Kvitfjell... Det er fantastisk kult, sier Kilde til NRK.

Seieren er Kildes aller første i Kvitfjell etter to andreplasser tidligere. Han tangerer dermed Aksel Lund Svindal med hele fire Super-G-seire på én sesong.

– Det er ingenting som stanser Aleksander Aamodt Kilde, kommenterte NRK-ekspert Lars Elton Myhre.

HERJET: Aleksander Aamodt Kilde satset alt og kjørte raskest i Kvitfjell. Foto: Gabriele Facciotti

Jansrud sier Kilde kan bli ny Kvitfjell-konge

Marco Overmatt, som jakter Kilde i Super-G-verdenscupen, var hele 1.68 bak Kilde i mål. Dermed han hektet av i kampen om sammenlagtseier.

Matthias Mayer, som kunne tuktet Kilde, kom tolv hundredeler bak Kilde søndag. James Crawford er foreløpig nærmest, sju hundredeler bak.

– Jeg håper han bare vinner og vinner mer. Så fortsetter han sånn, så blir det en ny konge i Kvitfjell, sa Kjetil Jansrud til NRK om Kilde.

Kilde var sjuende mann ut fra start og tok teten på tiden 1:25.91. 29-åringen gjorde en feil tidlig i løypen, men det gjorde ikke noen avgjørende negative utslag for tiden.