Fetisha Williams (28) om kjæresten: – Vi holder på å lage barn

Influenser, frisør og «Camp kulinaris»-vinner 2021, Fetisha Williams (28), bekreftet i november i fjor at hun hadde fått seg kjæreste.

Da fortalte hun at hennes utkårede hadde møtt og blitt godkjent av pappa, men har siden vært ganske hemmelighetsfull rundt forholdet.

Til God kveld Norge deler hun nå litt mer.

Kjente hverandre fra før av

– Det går veldig bra med oss. Vi holder på å lage barn og skal gifte oss og hele pakka, sier hun lattermildt.

De to kjente hverandre godt fra før av, og det var under koronaperioden at romansen begynte å utvikle seg, forklarer hun.

VIXEN 2021: Williams på rød løper med designer Mads Søreide. Foto: Naina Helén Jåma /NTB scanpix

Influenseren trekker frem sikkerhet som noe av det beste med deres forhold, og erkjenner at hun er stormforelsket.

– Vi er så sikre på hverandre. Han er en hvit «stallion», altså, han er jo drithøy, blondt krøllete hår, han er vakker.

Holder ham unna influenser-sfæren

Williams har valgt å holde typens navn unna offentligheten. Hun sier at én av årsakene til det, er fordi han ikke er en del av influenser-sfæren.

– Det er ikke noe hemmelighet, men jeg tror ikke det er noe han vil enda. Han er av den blygere typen, så vi holder det privat enn så lenge.

Følgerne til influenseren har likevel fått et lite glimt av kjæresten.

På valentinsdagen delte hun en video av at de to laget mat sammen: