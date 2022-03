Når vi åpner bakluka på den elektriske SUV-en Maxus Euniq6, er det som å åpne porten til en låve. Her er det nesten plass til å arrangere et bryllup!

Det er ingen tvil om hva som er denne bilens store salgsargument. Det du ikke får med deg her, kan du trygt la ligge hjemme. For det trenger du ikke!

Den er naturligvis veldig aktuell for det norske markedet. Vi er jo kjent for å dra med oss både stort og smått på tur. Med en startpris på 379.900 kroner, er det heller ingen tvil om at dette er ekstremt mye plass for pengene.

Men ikke alt er like positivt ...

Dårlig start

Maxus har fått et bra fotfeste i Norge de siste par årene. Det meste av salget så langt har vært på varebil. Men nå har de også begynt å fase inn personbiler. Først ut var den elektriske flerbruksbilen Euniq5.

Den har også plass som sitt største salgsargument. I tillegg har den mulighet for sju seter.

Men rekkevidden er begrenset, den har et ganske håpløst design og kjøreegenskapene er ikke mye å skryte av. Så kanskje Euniq6 kan bøte på litt av det vi savner.

Derfor er dette en prisbombe

SUV-en Enuiq6 koster fra 379.900 kroner.

Biltema-look

Førsteinntrykket er i alle fall mye bedre. Dette ser slett ikke verst ut. Vårt største ankepunkt er kromdetaljene som blir litt i overkant prangende. Disse kan du imidlertid skjule med en Chrome Delete – altså folie.

En av testbilene som var tilgjengelig da vi var på test, hadde fått gjort akkurat det. Og det så rett og slett skikkelig barskt ut.

Vårt andre visuelle ankepunkt, er SAIC MOTOR-merket på bakluka. De ser ut som noe du får kjøpt på Biltema. Men dette lar seg selvsagt også lett løse – det er bare å fjerne det!

SAIC MOTOR står forøvrig for Shanghai Automotive Industry Corporation – og de er eier av blant annet Maxus – og Kinas største bilprodusent.

Nytt bilmerke til Norge: Dette skrev vi da Maxus ble lansert

Bagasjeplassen er det store trumfkortet her.

Ser bra ut

Innvendig er førsteinntrykket bra. Det ser ganske ryddig og pent ut. Setene har et stilig design – men komforten lever ikke helt opp til utseendet.

Etter hvert som du kommer deg på plass, merker du også at det er gjort en del grep for å spare penger. Hardplast og annet materialvalg avslører raskt at dette ikke er noen premiumbil.

Skjermer og midtkonsoll ser mindre rotete og "billig" ut enn på Euniq5 – og det er gode nyheter.

Dashbordet og midtkonsollen er ryddig og ser bra ut. Navigasjon og egen app til bilen får du ikke. Men den har muligheten for Apple Carplay.

Spart penger

Du merker også på kjøreegenskapene at det er spart penger på understellet. Ujevnheter i veien og telehiv, kan bli litt slitsomt. Det er også merkbart mer dekkstøy enn vi forventer i en ny elbil.

Men det som skal selge denne bilen er altså plassen. Bagasjerommet er på 754 liter. Gulvet kan løftes opp – og åpner for et romslig sted å legge ladekabler. Bagasjerom foran får du imidlertid ikke.

Du kan ha takstativ med vekt opptil 50 kilo – og den kan trekke tilhenger. Men sistnevnte har en begrensning på bare 400 kilo.

Det er god plass i baksetet. Glasstak er standard. Det samme er skinninteriør.

Plass, plass og plass

Baksetet er også raust. Her er det god takhøyde, flatt gulv på tvers av hele bilen og justeringsmuligheter på bakseteraden. Tre voksne kan fint sitte her.

Når denne bilen bedømmes, må man hele tiden ta prisen med i betraktningene.

En Tesla Model X, som har omtrent like mye bagasjeplass, koster fort én million kroner mer ...

Batteripakken har 70 kWt netto kapasitet. Det gir en estimert rekkevidde på 345 kilometer, målt etter den kombinerte WLTP-syklusen. Noen rekkeviddevinner er bilen altså ikke.

Bilen har en ombordlader på 7,2 kW for hjemmelading på WallBox, og hurtiglades fra 30-80 prosent på 35 minutter, da under ideelle forhold.

Forbruk, rekkevidde og mer detaljer om kjøreegenskaper, må vi komme tilbake til når vi har fått kjøre bilen mer enn bare et par timer.

Hekken ser egentlig ganske bra ut. Men SAIC MOTOR-logoen til venstre ser billig og ettermontert ut.

