Slik tror generalen krigen ender

– Det er åpenbart at dette ikke går den veien russerne hadde planlagt for og håpet, sier general Sverre Diesen.

Han er i dag sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), med fremtidsstudier og militærteknologi som spesialfelt.

– De har betydelig mindre fremgang på bakken enn de antagelig hadde regnet med. Ukrainerne yter langt større motstand.

Våpenhvilen: - Ikke humanitære grunner

Søndag morgen kom det nye meldinger om at Russland og Ukraina har blitt enige om en ny våpenhvile, etter at gårsdagens ble brutt.

General Diesen er klar på at det ligger egoistiske hensikter fra Russland bak.

– Her tror jeg vi skal være klar over at det er i hvert fall ikke humanitære grunner til at de inngår den type våpenhvile. Det er nok en pause som de bruker for å føre fram forsyninger, omgruppere styrker og forbedre sine egen stilling, sier Diesen.

Han synes derimot at det er vanskelig å si hvorfor de i går valgte å bryte den.

– Men det kan jo rett og slett være at det russiske kommando- og kontrollsystemet ikke er godt nok til at de har den kontrollen på sine egne styrker som trengs for å håndheve eller opprettholde en sånn våpenhvile.

Også søndag ble evakueringen stanset etter at bare noen hundre sivile skal ha blitt evakuert.

Mener Putin har tapt

Diesen sa på TV 2 Nyhetskanalen søndag morgen at han mener Putin har tapt krigen for lengst.

– Jeg legger i det at han selvfølgelig har tapt all omdømme og legitmitet som det går an å tape. Han kan vel bare forverre det ved å ta i bruk kjernevåpen.

Rent militært går det heller ikke bra, mener Diesen. Han sier det er en måte Putin kan vinne på, men heller ikke det vil gagne ham.

– Da må han gjøre ting som vil stigmatisere han ytterligere i det internasjonale samfunn. Og han vil undergrave sin egen legitimitet og stilling innad i Russland.

Frykter Putins desperasjon

Men å gi opp eller forhandle med ukrainske myndigheter er heller ikke en mulighet, mener Diesen.

– Han har tidligere karakterisert det Ukrainske regimet som narkomane nazister styrt av Amerika. Da kan han ikke i neste omgang sette seg ned og inngå våpenhvile eller avtaler med det samme regimet, uten å igjen gå på et stort personlig og politisk prestisjenederlag.

Han mener at Putins forverring av egen posisjon også er et faretegn.

– En mer og mer desperat Putin vil bli en farligere Putin. Etter hvert må Vesten spesielt se etter hva slags insentiv man kan finne for å få Putin til å gi opp med det gode. Finne bakdøren han kan snike seg ut av, uten at han blir virkelig farlig.

– Er du bekymret for bruk av atomvåpenet?

– Nei, men jeg vil ikke avskrive muligheten. Men igjen blir spørsmålet om hans hans egne vil militære la han gjøre det. Det er jeg i tvil om.

Han mener det er lite troverdighet i den russiske trusselen om bruk av kjernevåpen, spesielt overfor NATO.

– Det er bare troverdig så lenge Putin tror at vesten ikke vil svare.

Slik tror han det ender

Diesen tror vi snakker uker, snarere enn dager, når det gjelder lengden på krigen.

– Jeg tror dette vil ende i en form for stillingskrig som fryser til langs en frontlinje i Ukraina. Så blir det et spørsmål om det da vil være en tredjepart som vil komme inn og fremme en eller annen form for løsning, sier han og legger til:

– Uansett hva det blir, vil en forhandlet løsning i Ukraina som etterlater landet som en selvstendig nasjon med Zelenskyj ved makta, være et enormt nederlag og begynnelsen på slutten for Putin.