Lise Klaveness valgt til ny president i Norges Fotballforbund: – En milepæl

ULLEVAAL (TV 2): Lise Klaveness ble som forventet valgt til ny fotballpresident på fotballtinget søndag. En 120 år lang æra med mannlige fotballpresidenter er over.

Lise Klaveness var innstilt av forbundsstyret på forhånd og hadde ingen konkurrenter om presidentjobben.

Til stående applaus fra et samlet fotballting ble hun tidenes første kvinnelige fotballpresident.

– Det er en milepæl for NFF og hele norsk fotball at man for første gang velger en kvinne som fotballpresident. Fotballen har i veldig mange år vært styrt av menn og på menns premisser, sier TV 2s kommentator Mina Finstad Berg.

Klaveness, som fikk 73 landskamper for Norge mellom 2002–2011, kommer fra rollen som direktør for norsk elitefotball. 40-åringen er utdannet jurist og har mange års erfaring som advokat.

ARVTAGER: Lise Klaveness tar over etter Terje Svendsen. Foto: Aleksander Myklebust/TV 2

– Det jeg synes er mest befriende nå, er at ingen kommer trekkende med påstander om kvotering. Ingen sår tvil om kompetansen, og det er det heller ingen grunn til, men kvinner har ofte blitt møtt med påstander om at man blir kvotert inn der det er mannsdominert. Det viser at norsk fotball har kommet ganske langt, sier TV 2s kommentator.

– Veldig store forventninger

Bergeneren tar over presidentvervet etter Terje Svendsen, som går av etter seks år i norsk fotballs øverste tillitsverv.

– Jeg er spent på å se henne som president, og har veldig store forventninger til henne. Mange håper hun kan være en tydelig stemme opp mot FIFA og styrke det internasjonale engasjementet, og hun er opptatt av å bedre de sportslige forutsetningene for norsk fotball, sier Finstad Berg, og tilføyer:

– Hun har et veldig solid fotballhode, og jeg er spent på å se resultatene. Med store forventninger blir det også stor fallhøyde, men hun har forutsetningene for å lykkes,

MILEPÆL: TV 2s kommentator Mina Finstad Berg er glad for at Lise Klaveness er ny fotballpresident. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

I et større intervju med TV 2 tidligere uken pekte den nye fotballpresidenten på internasjonal idrettspolitikk som et av NFFs viktigste fokusområder framover.

– Det er ikke til å skyve under teppet at det er enorme mørke skyer i den internasjonale fotballen. Måten FIFA har agert på de siste årene er ikke i fotballens interesse. Det er ikke noe jeg får gjort noe med alene, men det er en arena vi må enda mer inn på, sa Klaveness.