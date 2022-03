Nye meldinger om våpenhvile – gjør nytt forsøk på evakuering av sivile

Søndag morgen opplyser byrådet i Mariupol at de skal ha blitt enige med Russland om en midlertidig våpenhvile.

Denne strekker seg fra 09.00 til 20.00 norsk tid.

Våpenhvile brutt

I løpet av denne perioden vil det gjøres et nytt forsøk på å evakuere sivile fra den ukrainske byen.

Evakueringen av sivile skal etter planen starte klokken 11, norsk tid.

Ifølge byrådet i Mariupol er det rundt 400.000 sivile som er omringet av russiske styrker, og som det vil bli gjort et forsøk på å evakuere.

Den humanitære situasjonen i den strategisk viktige byen beskrives å være svært dårlig.

– Eksisterer ikke lengre

Ifølge byens borgermester Vadym Boichenko er de både uten strøm og vann. Og dødstallene bare fortsetter å stige.

– Dette er den sjette dagen på rad med rakettangrep, og vi er ikke i stand til å samle opp de døde, sier han i et intervju ifølge CNN.

Boichenko er klar på at moralen hos innbyggerne er sterk, men at de så vidt klarer å klamre seg til håpet om en bedre hverdag.

– Byen Mariupol eksisterer ikke lengre. I hvert fall ikke som den byen vi en gang kjente til, sier han i intervjuet.

Også lørdag kom det meldinger om midlertidig våpenhvile mellom Russland og Ukraina i de to ukrainske byene Mariupol og Volnovakha. Russerne skal imidlertid ha brutt denne avtalen etter kort tid, og evakueringen av sivile ble avbrutt.

Skylder på hverandre

– Det er ingen våpenhvile i Mariupol, og det er ingen våpenhvile langs evakueringsruten. Våre sivile er klare til å flykte, men de kan ikke rømme under angrepene, sa Mariupols viseborgermester Serhiy Orlov i et intervju med BBC.

Russland hevdet imidlertid at det var ukrainske styrker som ikke ville slippe forbi sivile i de humanitære korridorene.

Militærrådgiver Per Erik Solli ved NUPI uttalte til TV 2 lørdag at han ikke var overrasket over at russerne brøt våpenhvilen.

– De sier en ting, og gjør noe annet. Det er et mønster med dem. Hvor mange ganger sa de ikke at de ikke hadde noen planer om å angripe Ukraina, og at alle advarsler fra USA var falsk propaganda, sa Solli til TV 2.

Saken oppdateres!