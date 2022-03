Politiet er på vei til Sandvikselva etter meldinger om at en person skal ha falt ut i vannet.

Saken oppdateres

Politihelikopter og luftambulanse er på vei til Sandvikselva i Bærum etter meldinger om at en person kan ha falt i vannet.

– Det er hørt et skrik og et plask av vitner. Vitne har sett noe falle i vannet, men usikkert om dette er et menneske, skriver politiet i Oslo.

Dykkere søker også i elven, dette opplyser politiet.